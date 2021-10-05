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Кристина Асмус сделала настоящее сальто на тренировке: Вот это было мощно (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
5 октября, 11:49
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Популярная российская актриса любит удивлять свою аудиторию поклонников. После недавней травмы ноги звезда неожиданно блеснула поразительной физической подготовкой
Кристина Асмус сделала сальто
Кристина Асмус сделала сальто / Фото: instagram.com/asmuskristina

33-летняя Кристина Асмус, которая недавно сбежала с работы, вернулась явно отдохнувшей и заряженной. Звезда показала отрывок одной из своих тренировок, на которой продемонстрировала сальто в воздухе и колесо.

Видео Кристина опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Тренер за кадром поддерживала актрису морально.

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Да...Страшно. Берем накатом, – сказала Кристина Асмус перед стартом.

Затем звезда разогналась, сделала три раза колесо, а потом и настоящее сальто. В конце трюка звезда рассмеялась, когда ей тренер сказала "Накатила".

Резковато пришла. Чуть штаны не потеряла. Вот только так я и накатываю в жизни, – прокомментировала актриса свой трюк после завершения.

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Поклонники были шокированы увиденным.

  • "Чтоооо"
  • "Мой вестибулярный аппарат успел покинуть чат"
  • "Вот это было мощно"
Скриншот Instagram

Еще недавно Кристина Асмус поделилась с поклонниками, что ее измотал плотный рабочий график и она решила взять три дня на отдых. Не взяв никого с собой, звезда уехала в Карелию на природу.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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