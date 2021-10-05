Кристина Асмус сделала настоящее сальто на тренировке: Вот это было мощно (видео)

33-летняя Кристина Асмус, которая недавно сбежала с работы, вернулась явно отдохнувшей и заряженной. Звезда показала отрывок одной из своих тренировок, на которой продемонстрировала сальто в воздухе и колесо.
Видео Кристина опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Тренер за кадром поддерживала актрису морально.
Да...Страшно. Берем накатом, – сказала Кристина Асмус перед стартом.
Затем звезда разогналась, сделала три раза колесо, а потом и настоящее сальто. В конце трюка звезда рассмеялась, когда ей тренер сказала "Накатила".
Резковато пришла. Чуть штаны не потеряла. Вот только так я и накатываю в жизни, – прокомментировала актриса свой трюк после завершения.
Поклонники были шокированы увиденным.
- "Чтоооо"
- "Мой вестибулярный аппарат успел покинуть чат"
- "Вот это было мощно"
Еще недавно Кристина Асмус поделилась с поклонниками, что ее измотал плотный рабочий график и она решила взять три дня на отдых. Не взяв никого с собой, звезда уехала в Карелию на природу.
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