Кристину Асмус раскритиковали за фото с обнаженной грудью после стрельбы в Перми

33-летняя актриса театра и кино Кристина Асмус, которая недавно попала в неприятную ситуацию из-за кинопроб, нарвалась на критику поклонников. Публике не понравилось, что несмотря на стрельбу в университете Перми, где погибло шесть человек, Асмус публикует "кровавые фото". И хотя снимок был приурочен анонсу нового спектакля знаменитости, поклонники не простили этого артистке.
Под постом в Instagram подписчики оставили гневные комментарии.
- "На фоне трагедии в Перми – это не очень умно"
- "Уж и не знаю, как на фоне событий в Перси... выставлять все это?"
- "Ну, хорош, про Пермь слышали вообще, побойтесь бога"
- "После Перми такое выставлять – это идиотизм"
Впрочем, кадры из этой фотосессии Кристина Асмус публиковала и ранее.
Напомним, что вчера, 20 сентября, около 11 часов утра неизвестный ворвался в университет Перми и устроил стрельбу. Из-за инцидента погибли и пострадали люди. Студенты и преподаватели спасались бегством или запирались в аудиториях.
Злоумышленником оказался 18-летний студент Тимур Бекмансуров.
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