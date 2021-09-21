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Кристину Асмус раскритиковали за фото с обнаженной грудью после стрельбы в Перми

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
21 сентября, 11:49
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Звезда вчера отыграла премьеру нового спектакля "Леди Макбет Мценского уезда", накануне которого она опубликовала новый кадр провокационной промо-фотосессии
Кристина Асмус нарвалась на критику подписчиков
Кристина Асмус нарвалась на критику подписчиков / Фото: instagram.com/asmuskristina

33-летняя актриса театра и кино Кристина Асмус, которая недавно попала в неприятную ситуацию из-за кинопроб, нарвалась на критику поклонников. Публике не понравилось, что несмотря на стрельбу в университете Перми, где погибло шесть человек, Асмус публикует "кровавые фото". И хотя снимок был приурочен анонсу нового спектакля знаменитости, поклонники не простили этого артистке.

Под постом в Instagram подписчики оставили гневные комментарии.

  • "На фоне трагедии в Перми – это не очень умно"
  • "Уж и не знаю, как на фоне событий в Перси... выставлять все это?"
  • "Ну, хорош, про Пермь слышали вообще, побойтесь бога"
  • "После Перми такое выставлять – это идиотизм"
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Скриншот Instagram

Впрочем, кадры из этой фотосессии Кристина Асмус публиковала и ранее.

Напомним, что вчера, 20 сентября, около 11 часов утра неизвестный ворвался в университет Перми и устроил стрельбу. Из-за инцидента погибли и пострадали люди. Студенты и преподаватели спасались бегством или запирались в аудиториях.

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Злоумышленником оказался 18-летний студент Тимур Бекмансуров.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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