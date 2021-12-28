Христина Асмус в облягаючих лосинах засвітила сідниці у стрибку: "Чекаємо з голою п**дою"

Христину Асмус, яка поскаржилася на свою низьку зарплату у театрі, ледь не щодня "атакують" хейтери у Мережі після її постільних сцен у фільмі "Текст" та через більш відверті образи після розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим.
Нещодавно зірка влаштувала танці в міні-шортах, а також з'явилась на фото в одному рушнику, що обурило чимало її підписників. Тепер акторка вирішила згадати своє спортивне минуле.
Для цього Христина одягла топ і червоні лосини. Такий look дуже підкреслював її фігуру.
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Асмус стрибнула через власні зчеплені руки. Цей трюк вона попросила зняти на відео свою сестру Карину, яка вважає стрибок дуже складним.
Вона його зробити не може, а Каріна – майстер спорту з художньої гімнастики. Я не робила цей стрибок 15 років, але він мені не здається дуже складним, — сказала зірка.
Як видно, Асмус повернулася спиною до камери і зробила стрибок, підібгавши коліна до грудей. При цьому вона не розмикала своїх рук. Ба більше, акторка "засвітила" свої сідниці на відео. При цьому вона зізналася, що їх треба підкачати у спортзалі.
Це що, реально складний стрибок? І, так, дупу треба підкачати, сама знаю, – написала Христина.
Фоловери оцінили фігуру Христини Асмус та її спортивні здібності. Однак дехто вважає, що відео вийшло занадто пікантним:
- Фігура шикарна.
- І стрибок, і сідниці – ?.
- Я пішов дивитись "Текст".
- Чудові сідниці, не треба нічого качати.
- Чекаємо з голою п***ою.
- Христино, зовсім не бережеш себе. Змішуєш людей хвилюватися. Одне слово – хуліганка. Ну а за стрибок – 10 балів.
Раніше стало відомо, з ким насправді зустрічається Христина Асмус після розслучення з Харламовим. За даними ЗМІ, це 27-річний колега акторки.