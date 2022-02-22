Кристина Асмус засветилась с полуголым бойфрендом в пикантной позе: фото

После развода с Гариком Харламовым Кристина Асмус вообще не говорила о своей личной жизни. При этом ей приписывали романы с известными актерами и режиссерами.
Впоследствии Асмус призналась, что счастлива рядом с любимым мужчиной, но рассказывать о нем не собирается. Однако в Сети распространилась информация, что избранником Кристины стал молодой российский актер Роман Евдокимов. Он младше артистки на шесть лет. Впрочем, разница в возрасте не мешает влюбленным строить отношения.
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Теперь, вероятно, Кристина Асмус вывела отношения с Евдокимовым на новый уровень. Она опубликовала в Instagram первое общее фото с бойфрендом.
На фото влюбленные предстали в довольно интимной позе, да еще и полуобнаженными!
Фаны актрисы были в шоке от такого снимка. Некоторые даже предположили, что Кристина случайно опубликовала фото в соцсети:
- Крис, это не черновики.
- Ой, надеюсь, это не со съемок фильма.
- Данило Козловский.
- Быстро нашла замену.
- Теперь понятно, почему Харламов развелся.
Напомним, Харламов и Асмус развелись еще в 2020 году. Известно, что супруги часто ссорились, и это мешало их семейному благополучию. Но все же бывшие продолжают общаться ради общей дочери Насти.
Кстати, вчера Кристина Асмус в купальнике эффектно выпрыгнула из ванны под TikTok-хит, засветив все свои прелести.