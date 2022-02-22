Христина Асмус засвітилась з напівголим бойфрендом у пікантній позі: фото

Після розлучення з Гаріком Харламовим Христина Асмус взагалі не говорила про своє особисте життя. При цьому їй приписували романи з відомими акторами та режисерами.
Згодом Асмус зізналась, що щаслива поруч із коханим чоловіком, але розповідати про нього не збирається. Однак у Мережі поширилась інформація, що обранцем Христини став молодий російський актор Роман Євдокимов. Він молодший за артистку на шість років. Втім, різниця у віці не заважає закоханим будувати стосунки.
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Тепер, ймовірно, Христина Асмус вивела стосунки з Євдокимовим на новий рівень. Адже вона опублікувала в Instagram перше спільне фото із бойфрендом.
На фото закохані постали у досить інтимній позі, та ще й напівоголеними!
Фани акторки були шоковані таким фото. Дехто навіть припустив, що Христина випадково опублікувала знімок:
- Кріс, це не чернетки.
- Ой, сподіваюся, це не зі зйомок фільму.
- Данило Козловський.
- Швидко знайшла заміну.
- Тепер зрозуміло, чому Харламов розлучився.
Нагадаємо, Харламов та Асмус розлучилися ще у 2020 році. Відомо, щоподружжя часто сварилося, і це заважало їхньому сімейному благополуччю. Та все ж колишні продовжують спілкуватися заради спільної доньки Насті.
До речі, вчора Христина Асмус у купальнику ефектно вистрибнула з ванни під TikTok-хіт, засвітивши всі свої принади.