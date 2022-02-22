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Христина Асмус засвітилась з напівголим бойфрендом у пікантній позі: фото

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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22 лютого, 15:34
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Зірка неабияк заінтригувала фанів провокаційним кадром з незнайомцем. Схоже, що акторка вирішила більше не приховувати свого коханого
Христина Асмус публікує фото із напівголим бойфрендом.
Христина Асмус публікує фото із напівголим бойфрендом. / Фото: instagram.com/asmuskristina

Після розлучення з Гаріком Харламовим Христина Асмус взагалі не говорила про своє особисте життя. При цьому їй приписували романи з відомими акторами та режисерами.

Згодом Асмус зізналась, що щаслива поруч із коханим чоловіком, але розповідати про нього не збирається. Однак у Мережі поширилась інформація, що обранцем Христини став молодий російський актор Роман Євдокимов. Він молодший за артистку на шість років. Втім, різниця у віці не заважає закоханим будувати стосунки.

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Роман Євдокімов
Роман Євдокімов / Фото: instagram.com/evdokimov

Тепер, ймовірно, Христина Асмус вивела стосунки з Євдокимовим на новий рівень. Адже вона опублікувала в Instagram перше спільне фото із бойфрендом.

Акторка вже давно не самотня
Акторка вже давно не самотня / Фото: instagram.com/asmuskristina

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На фото закохані постали у досить інтимній позі, та ще й напівоголеними!

Фани акторки були шоковані таким фото. Дехто навіть припустив, що Христина випадково опублікувала знімок:

  • Кріс, це не чернетки.
  • Ой, сподіваюся, це не зі зйомок фільму.
  • Данило Козловський.
  • Швидко знайшла заміну.
  • Тепер зрозуміло, чому Харламов розлучився.
Скріншот Instagram

Нагадаємо, Харламов та Асмус розлучилися ще у 2020 році. Відомо, щоподружжя часто сварилося, і це заважало їхньому сімейному благополуччю. Та все ж колишні продовжують спілкуватися заради спільної доньки Насті.

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До речі, вчора Христина Асмус у купальнику ефектно вистрибнула з ванни під TikTok-хіт, засвітивши всі свої принади.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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