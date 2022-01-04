Крутой указал сыну Королевой на музыкальную бесталанность: "Наташ, без обид!"

20-летний Архип Глушко старательно пытается покорять российский шоу-биз, а звездная мама активно ему в этом помогает. Но далеко не всем нравится творчество юноши

Игорь Крутой не оценил музыкальный талант сына Наташи Королевой. / Фото: Instagram

В последнее время Наташу Королеву трудно увидеть без сына на публике, из-за чего поклонники артистки уже успели ей упрекнуть по этому поводу. Известно, что Архип вместе с матерью ведет программу на российском музыкальном канале. А еще он успел записать пару треков и принять участие в новогоднем выпуске шоу "Две звезды. Родители и дети".

Впрочем, как ни пытается Королева сделать из сына певца, его творчество пока удивляет мало кого. Вот и композитор Игорь Крутой, который стал одним из членов жюри музыкального шоу, не побоялся указать юноше на бездарность, сообщает 7days.

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В Сети раскритиковали выступление сына Наташи Королевой / Фото: скриншот

Как отметил Крутой, сама Наташа Королева очень талантливая артистка , умеющая очаровать публику даже без фонограммы.

Наташа всегда была великолепной артисткой, не только на сцене, но и в быту. На всяких днях рождения она вся искрилась, от нее столько было смешного... Насколько Архип сможет... Наташ, без обид! Пока только четверка! Возможно, если с папой придешь, будет пятерка, – прокомментировал композитор выступление певицы с сыном.

Отметим, ранее артистка признавался, что на самом деле она против карьеры сына в шоу-бизнесе , но свое мнение ему не навязывает.

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Кстати, в юности Архип Глушко учился в США, затем поступил в российский вуз и принялся с усердием изучать японскую культуру и язык. Однако несколько лет назад он решил начать сольную карьеру под псевдонимом Архип Грек.

Известно, что сын Королевой уже долгое время встречается со стриптизершей Мелиссой Фокс. Пара познакомилась в компании общих друзей. Впоследствии в Сети распространились слухи, что парень даже сделал предложение своей любимой, однако такую информацию быстро опровергла мама Архипа.