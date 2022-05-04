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Леди Гага поцеловала Тома Круза и призналась ему в любви на своем концерте

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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4 мая, 11:31
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Новые кадры вызвали в Сети большой резонанс. Многие артисты мечтают иметь таких поклонников...
В Сети обсуждают трогательное проявление чувств звездного тандема
В Сети обсуждают трогательное проявление чувств звездного тандема / Фото: instagram.com/ladygaga/

Для фанатов Леди Гаги мы не откроем секрет, что в числе ее знаменитых поклонников – голливудский актер Том Круз. И новые фото тому доказательство.

Эксцентричная Леди Гага, которая выступает за Украину, может похвастаться крутой поддержкой: на ее концерт в амфитеатре Dolby Live в Лас-Вегасе на днях пришел голливудский красавчик Том Круз. Он наслаждался ее выступлением, а затем подошел к артистке поблагодарить за шоу. К счастью для поклонников актера и певицы без фото не обошлось.

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Леди Гага в Instagram поделилась кадрами, где целует Тома Круза, а заодно и признается ему в любви.

Леди Гага и Том Круз
Леди Гага и Том Круз / Фото: instagram.com/ladygaga/

Спасибо, что пришел на концерт. Я люблю тебя, мой друг,

- подписала фото артистка. И Круз целует Гагу в ответ.

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Артисты демонстрируют теплоту чувств
Артисты демонстрируют теплоту чувств / Фото: instagram.com/ladygaga/

Напомним, что, кроме дружбы, пару объединяет и сотрудничество. Так, вскоре выйдет песня Леди Гаги Hold My Hand. Она будет официальным саундтреком к грядущему блокбастеру Тома Круза "Топ Ган: Мэверик", где он сыграет главную роль. О новинке артистка говорила следующее:

Когда я писала эту песню, даже не осознавала, насколько она отражает суть фильма, мое собственное мировоззрение и природу этого мира. Я хотела превратить наши ощущения в музыку, благодаря которой мы разделяем потребность быть услышанными и пытаемся понять друг друга, стремимся быть ближе и прославляем героев.

В новом фильме Круз возвращается к роли пилота Пита "Мэверика" Митчелла из оригинальной картины 1986 года. Режиссером боевика выступил Джерри Брукхаймер. В мае должна состояться мировая премьера фильма.

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Напомним, ранее Леди Гага называла русских тупыми.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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