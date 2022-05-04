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Леді Гага поцілувала Тома Круза й зізналася йому у коханні на своєму концерті

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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4 травня, 11:31
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Для фанатів Леді Гаги ми не відкриємо секрет, що серед її знаменитих шанувальників – голлівудський актор Том Круз. І нові фото тому доказ.

Ексцентрична Леді Гага, яка виступає за Україну, може похвалитися крутою підтримкою: на її концерт в амфітеатрі Dolby Live в Лас-Вегасі днями прийшов голлівудський красень Том Круз. Він насолоджувався її виступом, а потім підійшов до артистки подякувати за концерт. На щастя для шанувальників актора та співачки без фото не обійшлося.

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Леді Гага у Instagram поділилася кадрами, де цілує Тома Круза, та водночас освідчується йому у коханні.

Леді Гага та Том Круз
Леді Гага та Том Круз

Дякую, що прийшов на концерт. Я люблю тебе, мій друже,

– підписала фото артистка. І Круз цілує Гагу у відповідь.

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Нагадаємо, що, крім дружби, пару об'єднує також співпраця. Так незабаром вийде пісня Леді Гагі Hold My Hand. Вона буде офіційним саундтреком до блокбастера Тома Круза "Топ Ган: Меверік", де він зіграє головну роль. Про новинку артистка говорила таке:

Коли я писала цю пісню, навіть не усвідомлювала, наскільки вона відображає суть фільму, мій власний світогляд та природу цього світу. Я хотіла перетворити наші відчуття на музику, завдяки якій ми поділяємо потребу бути почутими і намагаємося зрозуміти одне одного, прагнемо бути ближчими і прославляємо героїв.

У новому фільмі Круз повертається до ролі пілота Піта "Меверіка" Мітчелла з оригінальної стрічки 1986 року. Режисером бойовика виступив Джеррі Брукхаймер. У травні має відбутися світова прем'єра фільму.

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Нагадаємо, раніше Леді Гага називала росіян тупими.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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