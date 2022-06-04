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Легендарний рок-гурт Metallica зібрав космічну суму на допомогу Україні

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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4 червня, 09:51
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Благодійний збір коштів колектив оголосив ще у квітні. Він називався Місяці дарування
Metallica приєдналася до підтримки українців
Metallica приєдналася до підтримки українців

Підтримка з боку світових зірок мотивує та надихає українців йти до перемоги у важкій війні проти рашистського нашестя. Весь цивілізаваний світ знає, на чиєму боці правда і тому охоче допомагає Україні. Нещодавно Річард Гір продав свій колекційний кабріолет за 31 млн доларів, а всі кошти направив у благодійні організації, які допомагають постраждалим від війни.

Нині ж Metallica повідомила, що за два місяці гурту вдалося зібрати 1 млн доларів для допомоги українцям. Зазначимо, збір коштів музиканти оголосили у квітні та зробили перший внесок у розмірі 500 тис. доларів. Решту допомогли зібрати їхні прихильники.

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Оце так! Ми раді повідомити, що завдяки #MetallicaFamily наш благодійний фонд All Within My Hands досягнув своєї мети 1 000 000 доларів! – написав гурт в Instagram.

Усі зібрані кошти направлять благодійному фонду World Central Kitchen та його ініціативі #ChefsForUkraine, який займається забезпеченням харчування для українських біженців. До речі, з цією організацією працюють голлівудський режисер Кері Фукунага та актор Лів Шрайбер.

Генеральний директор World Central Kitchen Нейт Мук подякував рок-гурту за їхню підтримку та зазначив, що фонд працюватиме для тих, хто потребує допомоги.

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Минуло трохи більше трьох місяців з того часу, як World Central Kitchen вперше почала підтримувати людей, переміщених усередині та за межами України, роздаючи обіди та продуктові набори сім'ям по всьому регіону. Ми вдячні неймовірній сім'ї Metallica за підтримку наших зусиль. Наша робота можлива тільки завдяки таким друзям, як Metallica. Нам ще багато треба зробити — руйнування величезні — але World Central Kitchen продовжуватиме працювати для тих, хто нас потребує, – заявив Нейт Мук.

Нагадаємо, що Джоан Роулінг активно підтримує Україну. Нещодавно вона виклала на своєму сайті безкоштовні книги про Гаррі Поттера українською мовою.

Раніше британська письменниця пожертвувала понад мільйон доларів постраждалим від рук окупантів українським дітям.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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