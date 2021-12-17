Лепс ответил на слухи о своем нахождении в психбольнице: Не дождетесь

Пару дней назад в Сети появилась информация о том, что Григория Лепса дважды госпитализировали в психиатрическую лечебницу из-за болезненного развода с женой

Григорий Лепс ответил на слухи о его нахождении в психбольнице / Фото: instagram.com/gvleps

Певец попал в медучреждение в сопровождении охраны и всю ночь провел в больнице под наблюдением медиков, однако утром вернулся домой. Сообщалось, что в тот момент артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Также Лепсу выписали сильнодействующие препараты.

Сегодня Григорий опубликовал ролик, в котором объяснил, что с ним произошло, и где он находился все это время. По его словам, он попал в обычную больницу из-за внезапного повышения артериального давления.

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Я пробыл там один день, меня прокапали, все в порядке. У меня был несильный гипертонический криз. У врачей нет никаких вопросов к моему здоровью.

Свое ухудшение здоровья Лепс объясняет чрезмерным трудолюбием и возрастом. Он говорит, что ему ведь уже не 20 лет.

Такое просто бывает, иногда человек срывается, я имею в виду физически, потому что слишком большое напряжение, слишком много работы, – сказал певец.

Он также прокомментировал сообщения в СМИ касаемо его тяжелого состояния.

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Вас в очередной раз ввели в заблуждение, что я уже умер. Я уже столько раз "умирал", что на кладбище земли не хватило б, чтобы меня там похоронить. Никогда, не дождетесь, – заявил Григорий.

Сейчас артист собирается возвращаться к своей музыкальной деятельности. У него уже запланирован большой концерт.

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