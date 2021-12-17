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Лепс відповів на чутки про своє перебування в психіатричній лікарні: Не дочекаєтеся

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
17 грудня, 17:05
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Кілька днів тому в Мережі з'явилася інформація про те, що Григорія Лепса двічі госпіталізували до психіатричної лікарні через болісне розлучення з дружиною
Григорій Лепс відповів на чутки про його знаходження у психіатричній лікарні
Григорій Лепс відповів на чутки про його знаходження у психіатричній лікарні / Фото: instagram.com/gvleps

Співак потрапив до медзакладу у супроводі охорони та всю ніч провів у лікарні під наглядом медиків, проте вранці повернувся додому. Повідомлялося, що на той момент артист перебував у стані алкогольного сп'яніння. Також Лепсу виписали сильнодіючі препарати.

Сьогодні Григорій опублікував ролик, у якому пояснив, що з ним сталося, і де він був весь цей час. За його словами, він потрапив до звичайної лікарні через раптове підвищення артеріального тиску.

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Я пробув там один день, мене прокапали, все гаразд. У мене був несильний гіпертонічний криз. У лікарів немає жодних зауважень до мого здоров'я.

Своє погіршення здоров'я Лепс пояснює надмірною працьовитістю та віком. Він каже, що йому вже не 20 років.

Таке просто буває, іноді людина зривається, я маю на увазі фізично, бо надто велика напруга, надто багато роботи, – сказав співак.

Він також прокоментував повідомлення в ЗМІ щодо його тяжкого стану.

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Вас вкотре ввели в оману, що я вже помер. Я вже стільки разів "помирав", що на цвинтарі землі не вистачило б, щоб мене там поховати. Ніколи, не дочекаєтеся, – заявив Григорій.

Наразі артист збирається повертатися до своєї музичної діяльності. В нього вже запланований великий концерт.

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