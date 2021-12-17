Лепс відповів на чутки про своє перебування в психіатричній лікарні: Не дочекаєтеся

Співак потрапив до медзакладу у супроводі охорони та всю ніч провів у лікарні під наглядом медиків, проте вранці повернувся додому. Повідомлялося, що на той момент артист перебував у стані алкогольного сп'яніння. Також Лепсу виписали сильнодіючі препарати.
Сьогодні Григорій опублікував ролик, у якому пояснив, що з ним сталося, і де він був весь цей час. За його словами, він потрапив до звичайної лікарні через раптове підвищення артеріального тиску.
Я пробув там один день, мене прокапали, все гаразд. У мене був несильний гіпертонічний криз. У лікарів немає жодних зауважень до мого здоров'я.
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Своє погіршення здоров'я Лепс пояснює надмірною працьовитістю та віком. Він каже, що йому вже не 20 років.
Таке просто буває, іноді людина зривається, я маю на увазі фізично, бо надто велика напруга, надто багато роботи, – сказав співак.
Він також прокоментував повідомлення в ЗМІ щодо його тяжкого стану.
Вас вкотре ввели в оману, що я вже помер. Я вже стільки разів "помирав", що на цвинтарі землі не вистачило б, щоб мене там поховати. Ніколи, не дочекаєтеся, – заявив Григорій.
Наразі артист збирається повертатися до своєї музичної діяльності. В нього вже запланований великий концерт.
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