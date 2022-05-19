На лидера российской группы ДДТ составили протокол за скандальное высказывание о Родине

Фронтемен российской группы ДДТ Юрий Шевчук сделал скандальное заявление о Родине во время своего концерта. Сразу же после выступления певца задержали силовики

Война в Украине показала, что на самом деле и в российском шоу-бизнесе есть люди, который готовы выступать против Путина и его диктатуры. И одни зарабатывают миллионы на рашистских концертах, другие превращают их в пацифистский перформанс.

Так и произошло на концерте популярной в РФ группы ДДТ. В перерыве между песнями лидер группы Юрий Шевчук напомним ослепшим россиянам, что такое Родина на самом деле.

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Родина – это не ж**а президента, которую надо все время мусолить, целовать. Это бабушка – нищая на вокзале, продающая картошку, – заявил со сцены исполнитель.

Слова Шевчука вызвали шквал одобрительный криков зрителей, но не остались не замечены российскими властями. Сразу же после концерта на артиста набросились силовики и заперли его в гримерке. Об этом написал директор уфимского продюсерского центра "Радус" Радмир Усаев.

Уникальность этого вечера в том, что сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Ю. Ю. от группы не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримёрку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа) и в течении часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях Шевчука на предмет войны и Родины, – рассказал продюсер.

После этого, по словам Усаева, Шевчука заставили подписать протокол.

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Напомним, что в начале апреля Жерар Депардье открыто осудил "друга" Путина за нападение на Украину.