Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 🚫 Жесткий карантин в Украине ⚽ Шевченко в Дженоа 📲 Операция Цифровизация

Свадьба Хилтон

Злата до и после

Развод Dzidzio

Песня Меладзе

Шоу "Маска". Сезон 2

Покупки звезд
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Лопес переживает, что они с Аффлеком стали отдаляться друг от друга

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
15 ноября, 07:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
У Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сейчас съемки в разных городах и нет возможности часто видеться. По словам источника, такое положение дел очень даже устраивает актера
Дженнифер Лопес переживает из-за отношений с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес переживает из-за отношений с Беном Аффлеком / Фото: Getty Images, instagram.com/jlo

Ранее источник из окружения пары рассказывал, что вынужденная разлука только укрепила отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Теперь же, по информации других инсайдеров, у пары не все так гладко. Об этом пишет OK!

Дженнифер Лопес переживает, что из-за вынужденной разлуки отношения пары охладели, а Бен немного отдалился. В то же время самого актера устраивает, что они сейчас не могут часто видеться.

Реклама

На самом деле он наслаждается перерывом, потому что ему нужно немного отдыха от отношений, – рассказал инсайдер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

По словам источников, Дженнифер Лопес это поняла и теперь переживает за отношения с Беном Аффлеком.

О романе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком появились этой весной, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

Реклама

Дженнифер Лопес показала поцелуй с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес показала поцелуй с Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями.

Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась. Бывший менеджер певицы Роб Шутер, который работал с ней с 2003 по 2005 год, причиной разрыва пары назвал алкогольную зависимость Бена Аффлека.

Реклама

Другие новости:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Она сказала "ДА"
Кристен Стюарт & Дилан Майер
Как это было?
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять