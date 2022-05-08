Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Умер Дяченко

Курьез с Летицией

РиРи сказала да?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Мадонна напрашивается в гости к Папе Римскому: я хорошая католичка

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 мая, 18:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Скандальная поп-дива хочет обсудить "важные дела" с главой католической церкви
Мадонна готова отмолить грехи
Мадонна готова отмолить грехи / Фото: Getty Images, instagram.com/madonna

63-летняя Мадонна, которая разошлась со своим молодым ухажером , напрямую обратилась к Папе Франциску Римскому с просьбой об исповеди.

Много лет назад звезду отлучили от церкви из-за безнравственного поведения. Но она хочет покаяться в своих грехах и получить второй шанс среди верующих.

Реклама

В Twitter Мадонна попросила Папу Римского из Ватикана пересмотреть отношение к ее "кощунственному поведению".

Я хорошая католичка. Клянусь! Прошло несколько десятилетий с момента моей последней исповеди. Можно ли встретиться, чтобы обсудить важные дела? Меня отлучали от церкви три раза. Это не кажется справедливым, – подчеркнула знаменитость.

Более того, Мадонна утверждает, что она даже не ругается матом и у нее есть возможность все исправить. Сам Папа Франциск пока не дал никакого ответа.

Отлучение Мадонны от церкви

Отметим, что Ватикан не раз критиковал поп-диву. Впервые артистка попала под раздачу в 1989 году из-за клипа Like a Prayer, где были кадры горящих крестов, а певица соблазняла темнокожего Иисуса. В результате видеоработа была запрещена на итальянском государственном ТВ.

Реклама

Впоследствии в 2006 году певица снова напомнила о себе. Она вышла на сцену в Риме в терновом венке и приковала себя к распятию. Такая выходка возмутила католическую церковь – номер певицы назвали кощунственным.

Но эту певицу не остановило и уже в 2008 году на очередном концерте в Риме она посвятила песню Like a Virgin (Как девственница) Папе Римскому.

Напомним, что недавно Филипп Киркоров попал в скандал из-за плясок на перевернутом кресте. Певцу пригрозили уголовным делом.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять