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Мадонна напрошується в гості до Папи Римського: я хороша католичка

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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8 травня, 18:32
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Скандальна поп-діва хоче обговорити "важливі справи" із главою католицької церкви
Мадонна готова відмолити гріхи
Мадонна готова відмолити гріхи / Фото: Getty Images, instagram.com/madonna

63-річна Мадонна, яка розійшлася зі своїм молодим залицяльником, напряму звернулася до Папи Франциска Римського з проханням про сповідь.

Багато років тому зірку відлучили від церкви через аморальну поведінку. Але вона хоче покаятись в своїх гріхах та отримати другий шанс серед вірян.

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У Twitter Мадонна попросила Папу Римського з Ватикану переглянути ставлення до її "блюзнірської поведінки".

Я хороша католичка. Клянусь! Минуло кілька десятиліть з моменту моєї останньої сповіді. Чи можна якось зустрітися, щоб обговорити важливі справи? Мене відлучали від церкви три рази. Це не здається справедливим, – наголосила знаменитість.

Ба більше, Мадонна стверджує, що вона навіть не лається і у є можливість все виправити. Сам Папа Франциск поки не дав ніякої відповіді.

Відлучення Мадонни від церкви

Зазначимо, що Ватикан неодноразово критикував поп-діву. Вперше артистка попала під роздачу в 1989 році через кліп Like a Prayer, де були кадри палаючих хрестів, а співачка спокушала темношкірого Ісуса. Внаслідок відеоропоту було заборонено на італійському державному ТБ.

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Згодом у 2006 році співачка знову нагадала про себе. Вона вийшла на сцену у Риму у терновому вінку і прикувала себе до розп'яття. Така витівка обурили католицьку церкву – номер співачки назвали блюзнірським.

Але це співачку не зупинило і вже у 2008 році на черговому концерті у Римі вона присвятила пісню Like a Virgin (Як цнотлива) діячому Папі Римському.

Нагадаємо, що нещодавно Філіп Кіркоров потрапив у скандал через танці на перевернутому хресті. Співаку пригрозили кримінальною справою.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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