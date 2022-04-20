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Мадонна выпускает ремикс на свой легендарный хит Frozen

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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20 апреля, 11:59
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Впервые сингл Frozen мир услышал в 1998 году. В 2022 году песня получила вторую волну популярности благодаря TikTok
Мадонна записала уже несколько ремиксов на свой культовый сингл
Мадонна записала уже несколько ремиксов на свой культовый сингл / Фото: instagram.com/madonna

В Instagram Мадонна, которая активно поддерживает Украину в войне с РФ , опубликовала фрагмент с грядущего релиза.

Кстати, в ролике звезда использовала символы Украины: подсолнечник (символ любви к Родине) и государственный флаг. Неужели новая работа Мадонны будет посвящена украинскому государству? Что ж ждем, презентацию нового Frozen.

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В общем, Мадонна записала уже несколько ремиксов в дуэте с другими артистами. Певица решила "воскресить" свою композицию Frozen после его взрывной популярности в TikTok.

Мадонна "оживила" Frozen
Мадонна "оживила" Frozen / Фото: instagram.com/madonna

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Последний ремикс звезда представила в конце марта с рэп-исполнительницей 070 Shake.

В чем особенность песни Frozen?

Трек входит в список альбома Ray of Light, который стал символом новой вехи в творчестве Мадонны. Сама звезда называла это время важным этапом духовного перерождения, которому способствовало рождение первого ребенка – дочери Лурдес.

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Кроме того, в то время Мадонна увлеклась восточными религиями. В клипе Frozen прослеживается интерес артистки к восточным культурам, в частности, ее руки украшены росписью Менди.

Этот сингл рассказывает о любви к безразличному человеку. В клипе показывают внутренний мир героини, а пустыня символизирует чувство опустошения и растерянности. Примитивно, что в кадре Мадонна выглядела как королева разбитых сердец.

Напомним, ранее Мадонна публично призвала помочь Украине в противостоянии с российскими захватчиками.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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