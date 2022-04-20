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Мадонна випускає ремікс на свій легендарний хіт Frozen

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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20 квітня, 11:59
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Вперше сингл Frozen світ почув у 1998 році. У 2022-му пісня отримала другу хвилю популярності завдяки TikTok
Мадонна записала вже декілька реміксів на свій культовий сингл
Мадонна записала вже декілька реміксів на свій культовий сингл / Фото: instagram.com/madonna

У Instagram Мадонна, яка активно підтримує Україну у війні з РФ, опублікувала фрагмент з майбутнього релізу.

До речі, у ролику зірка використала символи України: соняшник (символ любові до Батьківщини) та державний прапор. Невже, нова робота Мадонни буде присвячена українській державі? Що ж чекаємо, презентацію нового Frozen.

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Загалом Мадонна записала вже декілька реміксів у дуеті з іншими артистами. Співачка вирішила "воскресити" свою композицію Frozen після його вибухової популярності у TikTok.

Мадонна "оживила" Frozen
Мадонна "оживила" Frozen / Фото: instagram.com/madonna

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Останній ремікс зірка презентувала наприкінці березня з репером 070 Shake.

У чому особливість пісні Frozen?

Трек входить до списку альбома Ray of Light, який став символом нової віхи у творчості Мадонни. Сама зірка називала цей час важливим етапом духовного переродження, якому сприяло народження першої дитини – доньки Лурдес.

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Окрім того, у той час Мадонна захопилася східними релігіями. У кліпі Frozen простежується інтерес артистки до східних культур, зокрема її руки прикрашені розписом Менді.

Цей сингл розповідає про любов до байдужої людини. У кліпі показують внутрішній світ героїні, а пустеля у свою чергу символізує почуття спустошення та розгубленості. Примітивно, що у кадрі Мадонна виглядала як королева розбитих сердець.

Нагадаємо, раніше Мадонна публічно закликала допомогти Україні у протистоянні російським загарбникам.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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