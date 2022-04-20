Мадонна випускає ремікс на свій легендарний хіт Frozen

У Instagram Мадонна, яка активно підтримує Україну у війні з РФ, опублікувала фрагмент з майбутнього релізу.
До речі, у ролику зірка використала символи України: соняшник (символ любові до Батьківщини) та державний прапор. Невже, нова робота Мадонни буде присвячена українській державі? Що ж чекаємо, презентацію нового Frozen.
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Загалом Мадонна записала вже декілька реміксів у дуеті з іншими артистами. Співачка вирішила "воскресити" свою композицію Frozen після його вибухової популярності у TikTok.
Останній ремікс зірка презентувала наприкінці березня з репером 070 Shake.
У чому особливість пісні Frozen?
Трек входить до списку альбома Ray of Light, який став символом нової віхи у творчості Мадонни. Сама зірка називала цей час важливим етапом духовного переродження, якому сприяло народження першої дитини – доньки Лурдес.
Окрім того, у той час Мадонна захопилася східними релігіями. У кліпі Frozen простежується інтерес артистки до східних культур, зокрема її руки прикрашені розписом Менді.
Цей сингл розповідає про любов до байдужої людини. У кліпі показують внутрішній світ героїні, а пустеля у свою чергу символізує почуття спустошення та розгубленості. Примітивно, що у кадрі Мадонна виглядала як королева розбитих сердець.
Нагадаємо, раніше Мадонна публічно закликала допомогти Україні у протистоянні російським загарбникам.