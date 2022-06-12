Максим Галкин провел параллели между "двумя Россиями"

Юморист объяснил, что сейчас существует две страны – путинская Россия и его родина, которая навсегда осталась в сердце

Максим Галкин высказался о "двух Россиях" / Фото: Скриншот из видео

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Максим Галкин с семьей выехал в Израиль. Сейчас артист гастролирует по разным городам и высмеивает пропутинских прислужников. Также артист открыто осуждает рашистов за поддержку Путина и помогает финансово украинским беженцам, пострадавшим от рук оккупантов.

Как признается Галкин, он скучает по родине. Но из-за безумной диктаторской власти в РФ и развязанной в Украине войны – юморист пока не планирует возвращаться назад, но надеется еще когда-нибудь туда попасть.

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Сегодня Максим Галкин решил опубликовать в Instagram пост в честь дня России. Он поздравил страну с праздником и отметил, что у него "есть своя Россия", которая отличается от диктаторской.

У меня есть моя Россия. Она у меня в сердце. Там много всего. Крыжовник с куста и скрип половиц на старой даче. И запах подмосковной электрички, на которой до дачи ехал. Это рыбалка с папой. Моя школа на юго-западе и встреча там с отцом Александром Менем. Это (диссидент Андрей) Сахаров на трибуне Съезда народных депутатов. Это Чулпан Хаматова в "Грозе" Островского. Это Ахеджакова и Басилашвили. Это "Калина красная" Василия Шукшина. Это (культорологи) Лотман и Лихачев. Это поле, по которому бежит маленький Обломов в великом фильме Михалкова, и музыка Артемьева, что звучит там. Это песни Аллы, "Машины времени", ДДТ и Вертинского. Это дети из моего шоу "Лучше Всех!". Это мой дом и моя семья. Это Байкал и сопки Бурятии из моего детства, это шихан Куштау, на котором я обязательно побываю. Всего не перечислишь, – написал Галкин.

В то же время юморист отметил, что существует и другая Россия, где царят только убийства и изгнания.

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Но есть еще и другая Россия, в которой выгоняли Сахарова с трибуны, в которой убили отца Александра Меня, в которой Шукшин – это теперь про делёжку квартир в эфире, а Михалков рассказывает о заражённых птицах из Украины; та Россия, где пытались сравнять с землёй Куштау, где запрещают концерты ДДТ, а детей выстраивают буквой Z, – отметил артист.

Максим Галкин подчеркнул, что он поздравляет именно ту РФ, которая осталась в его сердце.

Напомним, недавно Алла Пугачева поставила на место рашистов, напавших на Максима Галкина из-за его позиции.