Кремль "притиснув"? Максим Галкін несподівано заговорив про "хорошу Росію"

З перший днів повномасштабної війни РФ проти України гуморист засуджував Кремль, але тут вирішив

Максим Галкін висловився про "дві Росії" / Фото: Скріншот із відео

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Максим Галкін зі сім'єю виїхав до Ізраїлю. Зараз артист гастролює різними містами та висміює пропутінських посіпак. Також артист відкрито засуджує рашистів за підтримку Путіна і допомагає фінансово україським біженцям, постраждалим від рук окупантів.

Як зізнається Галкін, він сумує за батьківщиною. Але через божевільну диктатроську владу у РФ та розв'язану в Україні війну – гуморист поки не планує повертатись назад, але надіється ще колись туди потрапити.

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Сьогодні Максим Галкін вирішив опублікувати в Instagram пост із нагоди дня Росії. Він привітав країну зі святом та зазначив, що у нього "є своя Росія", яка відрізнається від диктаторської.

У мене моя Росія. Вона у мене в серці. Там багато всього. Аґрус з куща і скрип мостини на старій дачі. І запах підмосковної електрички, якою до дачі їхав. Це рибалка із татом. Моя школа на Південному заході та зустріч там із отцем Олександром Менем. Це (дисидент Андрій) Сахаров на трибуні З'їзду народних депутатів. Це Чулпан Хаматова у "Грозі" Островського. Це Ахеджакова та Басилашвілі. Це "Калина червона" Василя Шукшина. Це (культорологи) Лотман та Лихачов. Це поле, яким біжить маленький Обломов у великому фільмі Михалкова, і музика Артем'єва, що звучить там. Це пісні Алли, "Машини времени", ДДТ та Вертинського. Це діти з мого шоу "Лучше всех!". Це мій дім та моя сім'я. Це Байкал та сопки Бурятії з мого дитинства, це шихан Куштау, на якому я обов'язково побуваю. Усього не перерахуєш, – написав Галкін.

Водночас юморист зауважив, що існує й інша Росія, де вирують лише вбивства та вигнання.

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Але є ще й інша Росія, в якій виганяли Сахарова з трибуни, в якій вбили отця Олександра Меня, в якій Шукшин – це тепер про розподіл квартир в ефірі, а Міхалков розповідає про заражених птахів з України; та Росія, де намагалися зрівняти із землею Куштау, де забороняють концерти ДДТ, а дітей вибудовують буквою Z, – зазначив артист.

Максим Галкін підкресилив, що він вітає саме ту РФ, яка залишилась у його серці.

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова поставила на місце рашистів, які напали на Максима Галкіна через його позицію.