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МакSим может самостоятельно ходить, ее переводят из реанимации – источник

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
7 августа, 12:36
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В целом состояние здоровья звезды после искусственной комы оценивают как не самое тяжелое – ей уже намного лучше
Певицу МакSим планируют перевести из реанимации в другое отделение
Певицу МакSим планируют перевести из реанимации в другое отделение / Фото: instagram.com/maksimartist

На полное восстановление МакSим уйдет много времени, но даже после реабилитации она едва будет способна петь из-за поврежденных легких.

Однако уже сейчас певица может самостоятельно ходить и врачи собираются перевести ее в обычное отделение уже в ближайшее время, сообщает Telegram-канал Mash.

В официальной группе МакSим в социальной сети ВКонтакте также говорится, что состояние ее здоровья не самое худшее и что она полностью осознает, что с ней произошло.

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Певице МакSим стало лучше – она вышла из комы
Певице МакSим стало лучше – она вышла из комы / Фото: YouTube

Последние новости о МакSим коротко:

  • Исполнительница была госпитализирована в июне с тяжелой пневмонией и поражением легких. Больше месяца она находилась в коме.
  • У певицы обнаружили инфекцию, а позже стало известно о вероятности того, что одно легкое МакSим уже не сможет восстановиться никогда.
  • Появилось сообщение, что Максим пришла в себя после того, как ее навестил священник. Но директор звезды опровергла эту информацию.
  • 3 августа врачи отключили 38-летнюю Марину Максимову от ЭКМО. Представители МакSим подтвердили, что певица пришла в сознание. Директор певицы Маргарита Соколова лично общалась с артисткой по видеосвязи.

Ранее представитель МакSим рассказала подробности о состоянии здоровья артистки – ей предстоит долгая терапия, до полного выздоровления пока далеко.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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