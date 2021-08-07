МакSим может самостоятельно ходить, ее переводят из реанимации – источник

На полное восстановление МакSим уйдет много времени, но даже после реабилитации она едва будет способна петь из-за поврежденных легких.
Однако уже сейчас певица может самостоятельно ходить и врачи собираются перевести ее в обычное отделение уже в ближайшее время, сообщает Telegram-канал Mash.
В официальной группе МакSим в социальной сети ВКонтакте также говорится, что состояние ее здоровья не самое худшее и что она полностью осознает, что с ней произошло.
Последние новости о МакSим коротко:
- Исполнительница была госпитализирована в июне с тяжелой пневмонией и поражением легких. Больше месяца она находилась в коме.
- У певицы обнаружили инфекцию, а позже стало известно о вероятности того, что одно легкое МакSим уже не сможет восстановиться никогда.
- Появилось сообщение, что Максим пришла в себя после того, как ее навестил священник. Но директор звезды опровергла эту информацию.
- 3 августа врачи отключили 38-летнюю Марину Максимову от ЭКМО. Представители МакSим подтвердили, что певица пришла в сознание. Директор певицы Маргарита Соколова лично общалась с артисткой по видеосвязи.
Ранее представитель МакSим рассказала подробности о состоянии здоровья артистки – ей предстоит долгая терапия, до полного выздоровления пока далеко.