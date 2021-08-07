Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа

Звернення мами Кузьми

МакSим не зможе співати

Українські зірки їдуть в Сочі

Де живе LOBODA

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Зарубіжні

МакSим може самостійно ходити, її переводять з реанімації – джерело

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
7 серпня, 12:36
Копіювати лінк
Загалом стан здоров'я зірки після штучної коми оцінюють як не найважчий – їй вже набагато краще
Співачку МакSим планують перевести з реанімації до іншого відділення
Співачку МакSим планують перевести з реанімації до іншого відділення / Фото: instagram.com/maksimartist

На повне відновлення МакSим піде багато часу, але навіть після реабілітації вона ледь буде здатна співати через пошкоджені легені.

Однак вже зараз співачка може самостійно ходити і лікарі збираються перевести її до звичайного відділення вже найближчим часом, повідомляє Telegram-канал Mash.

В офіційній групі МакSим в соціальній мережі ВКонтакте також говориться, що стан її здоров'я не найгірший і що вона повністю усвідомлює, що з нею сталося.

В тренді

Співачці МакSим стало краще – вона вийшла з коми
Співачці МакSим стало краще – вона вийшла з коми / Фото: YouTube

Останні новини про МакSим коротко:

  • Виконавиця була госпіталізована в червні з важкою пневмонією і ураженням легень. Більше місяця вона перебувала в комі.
  • У співачки виявили інфекцію, а пізніше стало відомо про ймовірність того, що одна легеня МакSим вже не зможе відновитися ніколи.
  • З'явилося повідомлення, що Максим прийшла до тями після того, як її відвідав священик. Але директорка зірки спростувала цю інформацію.
  • 3 серпня лікарі відключили 38-річну Марину Максимову від ЕКМО. Представники МакSим підтвердили, що співачка прийшла до тями. Директор співачки Маргарита Соколова особисто спілкувалася з артисткою по відеозв'язку.

Раніше представник МакSим розповіла подробиці про стан здоров'я артистки – на неї чекає довга терапія, до повного одужання поки далеко.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Джей Ло носить браслет, який Бен подарував їй у 2002-му. Зберігаєте подарунки від колишніх?
Всі обговорюють
Світлана Лобода готує новий трек українською мовою
Бути в курсі
Цитата дня

У кінцевій концепції, яка вже затверджена і з якою ми працюємо, 98% - це україномовні пісні. Але також буде кілька пісень й іншими мовами.

Катя Царик режисерка концерту до Дня Незалежності України
Дізнатися більше про концерт
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра "Дев'ять зовсім незнайомих людей" вже у серпні
Все, що потрібно знати про криповий мінісеріал
Цікаво
Сольник зірки
Олександр Пономарьов
15 серпня/20:00
5 концертів серпня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти