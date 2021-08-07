МакSим може самостійно ходити, її переводять з реанімації – джерело

Загалом стан здоров'я зірки після штучної коми оцінюють як не найважчий – їй вже набагато краще

Співачку МакSим планують перевести з реанімації до іншого відділення / Фото: instagram.com/maksimartist

На повне відновлення МакSим піде багато часу, але навіть після реабілітації вона ледь буде здатна співати через пошкоджені легені.

Однак вже зараз співачка може самостійно ходити і лікарі збираються перевести її до звичайного відділення вже найближчим часом, повідомляє Telegram-канал Mash.

В офіційній групі МакSим в соціальній мережі ВКонтакте також говориться, що стан її здоров'я не найгірший і що вона повністю усвідомлює, що з нею сталося.

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Співачці МакSим стало краще – вона вийшла з коми / Фото: YouTube

Останні новини про МакSим коротко:

Виконавиця була госпіталізована в червні з важкою пневмонією і ураженням легень. Більше місяця вона перебувала в комі.

і ураженням легень. Більше місяця вона перебувала в комі. У співачки виявили інфекцію, а пізніше стало відомо про ймовірність того, що одна легеня МакSим вже не зможе відновитися ніколи .

. З'явилося повідомлення, що Максим прийшла до тями після того, як її відвідав священик. Але директорка зірки спростувала цю інформацію.

цю інформацію. 3 серпня лікарі відключили 38-річну Марину Максимову від ЕКМО. Представники МакSим підтвердили, що співачка прийшла до тями. Директор співачки Маргарита Соколова особисто спілкувалася з артисткою по відеозв'язку.

Раніше представник МакSим розповіла подробиці про стан здоров'я артистки – на неї чекає довга терапія, до повного одужання поки далеко.