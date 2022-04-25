Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блинкен и Остин в Киеве ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua

Служба Тополи

Делон с сыном

Вова любит Надю

Вранье Эмбер

Совет от Златы

Девушка Эктора
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Пока Наташа Королева игнорирует войну в Украине, мама и сестра певицы позируют в вышиванках в США

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 апреля, 14:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За два месяца Наташа Королева не решилась нарушить молчание и заговорить о российской агрессии
Семья Наташи Королевой поддерживает Украину
Семья Наташи Королевой поддерживает Украину / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/irinaossaoulenko/

Зато мама и старшая сестра Наташи Королевой у себя в соцсетях поддерживают Украину. Ирина Осауленко, которая в 90-х выступала под псевдонимом Руся, недавно посвятила песню украинским детям.

А вчера в InstaStories сестра российской певицы опубликовала фото, на которых они с мамой позируют в вышиванках в Майами, а в руках у Ирины флаг Украины.

Реклама
Скриншот: Instagram

Напомним, мама Наташи Королевой и старшая сестра певицы уже отписались от Тарзана после его высказываний о звертствах в Буче. Сама певица никаких комментариев о скандале в семье не давала.

К слову, в российских СМИ не первый день обсуждают, что Наташа Королева и Тарзан находятся на грани развода. Причиной разногласий в семье стала война в Украине. По слухам, певица выступает против российской агрессии и поддерживает Украину, хоть публично до сих пор никаких заявлений не сделала. В то же время Тарзан является поклонником "русского мира" и поддерживает убийства украинцев.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
Поздравляем родителей
Александр Скичко

"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"

Наши в Голливуде
У них украинские корни
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять