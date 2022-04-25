Пока Наташа Королева игнорирует войну в Украине, мама и сестра певицы позируют в вышиванках в США

За два месяца Наташа Королева не решилась нарушить молчание и заговорить о российской агрессии

Семья Наташи Королевой поддерживает Украину / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/irinaossaoulenko/

Зато мама и старшая сестра Наташи Королевой у себя в соцсетях поддерживают Украину. Ирина Осауленко, которая в 90-х выступала под псевдонимом Руся, недавно посвятила песню украинским детям.

А вчера в InstaStories сестра российской певицы опубликовала фото, на которых они с мамой позируют в вышиванках в Майами, а в руках у Ирины флаг Украины.

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Скриншот: Instagram

Напомним, мама Наташи Королевой и старшая сестра певицы уже отписались от Тарзана после его высказываний о звертствах в Буче. Сама певица никаких комментариев о скандале в семье не давала.

К слову, в российских СМИ не первый день обсуждают, что Наташа Королева и Тарзан находятся на грани развода. Причиной разногласий в семье стала война в Украине. По слухам, певица выступает против российской агрессии и поддерживает Украину, хоть публично до сих пор никаких заявлений не сделала. В то же время Тарзан является поклонником "русского мира" и поддерживает убийства украинцев.