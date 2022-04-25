Поки Наташа Корольова ігнорує війну в Україні, мама та сестра співачки позують у вишиванках у США

Зате мама та старша сестра Наташі Корольової у себе в соцмережах підтримують Україну. Ірина Осауленко, яка у 90-х виступала під псевдонімом Руся, нещодавно присвятила пісню українським дітям.
А вчора в InstaStories сестра російської співачки опублікувала фото, на яких вони з мамою позують у вишиванках у Майамі, а в руках у Ірини прапор України.
Нагадаємо, мама Наташі Корольової та старша сестра співачки вже відписалися від Тарзана після його висловлювань про звірства у Бучі . Сама співачка жодних коментарів про скандал у сім'ї не давала.
Далі по темі
До слова, у російських ЗМІ не перший день обговорюють, що Наташа Корольова та Тарзан знаходяться на межі розлучення . Причиною розбіжностей у сім'ї стала війна в Україні. За чутками, співачка виступає проти російської агресії та підтримує Україну, хоч публічно досі жодних заяв не зробила. Водночас, Тарзан є шанувальником "російського світу" і підтримує вбивства українців.
"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"