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Поки Наташа Корольова ігнорує війну в Україні, мама та сестра співачки позують у вишиванках у США

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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25 квітня, 14:24
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За два місяці Наташа Корольова не наважилася порушити мовчання та заговорити про російську агресію
Сім'я Наташі Корольової підтримує Україну
Сім'я Наташі Корольової підтримує Україну / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/irinaossaoulenko/

Зате мама та старша сестра Наташі Корольової у себе в соцмережах підтримують Україну. Ірина Осауленко, яка у 90-х виступала під псевдонімом Руся, нещодавно присвятила пісню українським дітям.

А вчора в InstaStories сестра російської співачки опублікувала фото, на яких вони з мамою позують у вишиванках у Майамі, а в руках у Ірини прапор України.

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Скріншот: Instagram

Нагадаємо, мама Наташі Корольової та старша сестра співачки вже відписалися від Тарзана після його висловлювань про звірства у Бучі . Сама співачка жодних коментарів про скандал у сім'ї не давала.

До слова, у російських ЗМІ не перший день обговорюють, що Наташа Корольова та Тарзан знаходяться на межі розлучення . Причиною розбіжностей у сім'ї стала війна в Україні. За чутками, співачка виступає проти російської агресії та підтримує Україну, хоч публічно досі жодних заяв не зробила. Водночас, Тарзан є шанувальником "російського світу" і підтримує вбивства українців.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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