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Майкл Бэй возмущен разговорами о Уилле Смите, когда в Украине гибнут дети: Мы должны говорить об этом!

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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6 апреля, 09:10
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Голливудский режиссер возмущен тем, то весь мир продолжает обсуждать скандальную выходку Уилла Смита на церемонии "Оскар", в то время как в Украине идет полномасштабная война
/ Фото: Getty Images

Пощечина Уилла Смита на церемонии "Оскар-2022" по-прежнему является предметом бурных обсуждений в СМИ. Однако не все голливудские звезды согласны с тем, чтобы предавать этому такое значение, тем более, когда в Украине гибнут люди.

Режиссер Майкл Бэй также считает, что весь мир должен обратить внимание на войну в Украине, а не на непонятные выяснения отношений двух актеров. Об этом он заявил изданию Variety.

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Я не смотрел. Я видел это. Прежде всего, начинать с этого неправильно. Мне безразлично. Голливуд становится очень самоуглубленным. В Украине сейчас взрывают младенцев. Мы должны об этом говорить, – ответил журналистам Бэй.

В то же время, Бэй отметил, что ранее не замечал за Смитом такого агрессивного поведения. По словам режиссера, на площадке Уилл всегда старался шутить и был дружелюбным.

Я подумал, что это подстроено, поскольку увидел его (Уилла Смита – Ред.) ухмылку. Я был на съемочной площадке, когда Уилл шутил с людьми. Это была пощечина – не удар. Он очень хорош в бою, он обучен этому, – все же сказал Бэй.

Напомним, что актриса Шеннен Доэрти также раскритиковала обсуждения драки на "Оскаре" в то время, пока в Украине умирают тысячи невинных людей от рук российских оккупантов

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Мария Коробова
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