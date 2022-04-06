Майкл Бей обурений розмовами про Вілла Сміта, коли в Україні гинуть діти: Ми повинні говорити про це!

Голлівудський режисер обурений тим, що весь світ продовжує обговорювати скандальну витівку Вілла Сміта на церемонії "Оскар", тоді як в Україні триває повномасштабна війна

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Ляпас Вілла Сміта на церемонії "Оскар-2022", як і раніше, є предметом бурхливих обговорень у ЗМІ. Проте не всі голлівудські зірки згодні з тим, щоб надавати цьому таке значення, тим більше, коли в Україні гинуть люди.

Режисер Майкл Бей також вважає, що весь світ має звернути увагу на війну в Україні, а не на незрозумілі з'ясування стосунків двох акторів. Про це він заявив виданню Variety.

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Я не дивився. Я бачив це. Насамперед, починати з цього неправильно. Мені байдуже. Голлівуд стає дуже самозаглибленим. В Україні зараз підривають немовлят. Ми маємо про це говорити, – відповів журналістам Бей.

Водночас Бей зазначив, що раніше не помічав за Смітом такої агресивної поведінки. За словами режисера, на майданчику Вілл завжди намагався жартувати та був дружелюбним.

Я подумав, що це підлаштовано, оскільки побачив його (Вілла Сміта – Ред.) усмішку. Я був на знімальному майданчику, коли Вілл жартував із людьми. Це був ляпас – не удар. Він дуже гарний у бою, він навчений цьому, – все ж таки сказав Бей.

Нагадаємо, що актриса Шеннен Доерті також розкритикувала обговорення бійки на "Оскарі" у той час, поки в Україні вмирають тисячі безневинних людей від рук російських окупантів

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