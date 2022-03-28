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Шеннен Доэрти раскритиковала обсуждающих драку на "Оскаре": В Украине умирают люди!

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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28 марта, 17:31
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Знаменитая голливудская актриса в очередной раз призвала обратить внимание на геноцид украинцев
Актриса в очередной раз вступилась за Украину
Актриса в очередной раз вступилась за Украину / Фото: Getty Images

В ночь на понедельник состоялась церемония вручения "Оскар". Этот праздник кино прошел с размахом, но ознаменовался скандалом. Так, во время мероприятия случился инцидент: Уилл Смит влепил мощную пощечину другому актеру за жесткую шутку о жене. Конечно же, ситуация вызвала мощный резонанс. Но это не то, что сейчас стоит так широко обсуждать.

В этом уверена звезда "Зачарованных" и "Беверли-Хиллз, 90210" Шеннен Доэрти. На своей странице в инстаграм звезда кино осудила такое повышенное внимание к инциденту в тот момент, когда в Украине сейчас погибают люди и максимальная поддержка и солидарность нужна нашей стране. Тем более, что так много разговоров о том, что Путин не намерен останавливаться на нашей стране.

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Также напомним, что на "Оскаре" вспоминали об Украине – это была минута молчания, во время которой организаторы призвали помогать нашей стране всеми возможными способами. Также многие знаменитости на красной дорожке появились с нашей символикой. И мы не устаем благодарить всех неравнодушных звезд с огромными армиями поклонников, которые используют этот ресурс для защиты украинцев.

Голливудские актеры проявили солидарность с Украиной
Голливудские актеры проявили солидарность с Украиной / Фото: Getty Images

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Но также хочется верить, что слова Шеннен Доэрти сыграют свою роль и по-настоящему важным для человечества вещам будет уделено больше внимания.

Не пропустите: Актер с украинскими корнями Трой Коцур получил "Оскар" – он глухой с рождения.

Напоминаем, самые свежие новости вы можете найти в нашем Telegram-канале – там мы круглосуточно информируем вас обо всех событиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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