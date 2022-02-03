Ольга Бузова показала, как выглядит без макияжа (фото)

Сама телеведущая к этому относится нормально. Ей часто достается от подписчиков за неудачные наряды, макияж, большое количество ретуши на фото. Бузова на это не обращает внимания и продолжает делиться новыми фото и видео.
Сейчас телеведущая находится на съемках в Африке. У себя в InstaStories Бузова решила показать честное фото без косметики.
Я даже без макияжа классная. Многие говорят, что мне без мейка даже лучше
Хоть Ольгу Бузову обвиняют в любви к фильтрам и фотошопу, иногда телеведущая все же публикует снимки без ретуши.
Далее по теме
Стоит отметить, сама Бузова в одном из интервью признавалась, спокойно относится к негативными комментариям и заявляла, что знает о недостатках своей внешности.
Также в Сети иногда обсуждают возможные пластические операции известной телеведущая. Ольга Бузову эту тему не комментирует, а ее мама опровергает, что дочка обращалась к пластическим хирургам.
Ранее сестра Ольги Бузовой заявила, что не считает себя красивой и призналась, что всегда пользуется фильтрами.