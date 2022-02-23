Михайло Боярський став на захист Путіна: "Захід завжди був налаштований проти Росії"

Поки весь світ засуджує незаконні дії президента РФ, шанувальники Путіна тріумфують і всіляко підтримують його

Михайло Боярський підтримав рішення Володимира Путіна про визнання "ЛДНР". / Фото: скріншот

Як виявилось, не одна Сніжана Єгорова вважає Володимира Путіна "героєм нашого часу" після визнання незалежності псевдореспублік. Російський актор Михайло Боярський теж переконаний, що президент РФ буцімто все робить продумано та правильно.

На відмінну від Андрія Макаревича, який публічно засуджує визнання Путіним "ЛДНР", Боярський запевняє, що це рішення "принесе мир".

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Я підтримую це рішення. Визнання "ДНР" та "ЛНР" сприятиме стабілізації обстановки на Донбасі та принесе мир мешканцям регіону, – написав артист в Instagram.

Скріншот Instagram

Також Боярський пояснив, чому, на його погляд, низка країн не визнають "ЛДНР" та засуджують дії Путіна:

Негативну реакцію західних країн на рішення Володимира Путіна щодо донбаських "республік" варто було очікувати, тому що Захід завжди був налаштований проти Росії, – додав він.

Фоловери розділились на два табори. Одні повністю підтримали Михайла Боярського, інші – розчарувались у артистові:

Доки Володимир Володимирович лізтиме в чужі країни. Нехай Володимир Володимирович наведе лад у своїй країні, а потім уже типу допомагає. Від вас, звичайно ж, іншого коментаря не очікувала.

Відписуюсь. Шкода, що ви так думаєте. Весь світ це розуміє, а ви...

Улюблений був актор. Але таке прогинання під владу, що руйнує країну...відписка.

Ви давно перестали бути мушкетером, а шкода. Дуже добре в кіно виглядали.

Скріншот Instagram

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