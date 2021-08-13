Мила Кунис и Эштон Катчер наконец пустили детей помыться и рассмешили Сеть роликом из ванной

Актеры Мила Кунис и Эштон Катчер, которые недавно выставили на продажу свой роскошный особняк, решили ответить хейтерам и записали смешное видео прямо в ванной. На видео они забавно общаются друг с другом, пока их дети моются.
Роликом Эштон Катчер поделился в своем Instagram-аккаунте.
Ты льешь на детей воду? Ты пытаешься их растопить? Что происходит? Это уже четвертый раз на этой неделе! Их естественные масла на теле будут уничтожены! Чего ты пытаешься добиться? – эмоционально говорит Эштон Катчер, в ответ на что Мила Кунис хохочет.
Затем актриса сказала, что четыре купания в неделю – это действительно много.
Почему Мила Кунис и Эштон Катчер против частого купания?
Какое-то время назад супруги вызвали общественный резонанс, когда признались, что не видят необходимости в частом принятии душа. Мила Кунис и Эштон Катчер купают своих детей – дочь Уайетт и сына Димитрия – только тогда, когда видят на них грязь.
Это вызвало бурную реакцию не только поклонников пары, но и их коллег. Дуэйн Джонсон, Cardi B и другие знаменитости назвали Милу и Эштона грязнулями.
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