google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo

Вергелес против Талашко

Украинский трек LOBODA

Отказался от опекунства

MELOVIN о родителях

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Мила Кунис и Эштон Катчер наконец пустили детей помыться и рассмешили Сеть роликом из ванной

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
13 августа, 14:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Некоторое время назад на знаменитую голливудскую парочку обрушилась волна критики и негодования из-за того, что они против частого купания детей
Мила Кунис и Эштон Катчер потроллили хейтеров
Мила Кунис и Эштон Катчер потроллили хейтеров / Фото: Getty Images

Актеры Мила Кунис и Эштон Катчер, которые недавно выставили на продажу свой роскошный особняк, решили ответить хейтерам и записали смешное видео прямо в ванной. На видео они забавно общаются друг с другом, пока их дети моются.

Реклама

Роликом Эштон Катчер поделился в своем Instagram-аккаунте.

Ты льешь на детей воду? Ты пытаешься их растопить? Что происходит? Это уже четвертый раз на этой неделе! Их естественные масла на теле будут уничтожены! Чего ты пытаешься добиться? – эмоционально говорит Эштон Катчер, в ответ на что Мила Кунис хохочет.

Затем актриса сказала, что четыре купания в неделю – это действительно много.

Почему Мила Кунис и Эштон Катчер против частого купания?

Реклама

Какое-то время назад супруги вызвали общественный резонанс, когда признались, что не видят необходимости в частом принятии душа. Мила Кунис и Эштон Катчер купают своих детей – дочь Уайетт и сына Димитрия – только тогда, когда видят на них грязь.

Это вызвало бурную реакцию не только поклонников пары, но и их коллег. Дуэйн Джонсон, Cardi B и другие знаменитости назвали Милу и Эштона грязнулями.

Смотрите в сюжете, как дети относятся к популярности:

Узнайте другие новости по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Кейт Уинслет для LA Times
Все обсуждают
Какие артисты отказались выступать на концерте ко Дню Независимости
Быть в курсе
Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
Что еще сказала Ксюша
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа/18:00
5 концертов августа
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять