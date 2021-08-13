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Міла Куніс і Ештон Катчер нарешті пустили дітей помитися і розсмішили Мережу роликом з ванної

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
13 серпня, 14:28
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Деякий час назад на знамениту голлівудську парочку обрушилася хвиля критики і обурення через те, що вони проти частого купання дітей
Міла Куніс і Ештон Катчер потролили хейтерів
Міла Куніс і Ештон Катчер потролили хейтерів / Фото: Getty Images

Актори Міла Куніс і Ештон Катчер, які нещодавно виставили на продаж свій розкішний особняк, вирішили відповісти хейтерам і записали смішне відео прямо у ванній. На відео вони забавно спілкуються однез одним, поки їхні діти миються.

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Роликом Ештон Катчер поділився у своєму Instagram -акаунті.

Ти ллєш на дітей воду? Ти намагаєшся їх розтопити? Що відбувається? Це вже четвертий раз на цьому тижні! Їхні природні масла на тілі будуть знищені! Чого ти намагаєшся досягти? – емоційно каже Ештон Катчер, у відповідь на що Міла Куніс регоче.

Потім акторка сказала, що чотири купання в тиждень – це дійсно багато.

Чому Міла Куніс і Ештон Катчер проти частого купання?

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Якийсь час тому подружжя викликали суспільний резонанс, коли зізналися, що не бачать необхідності в частому прийнятті душа. Міла Куніс і Ештон Катчер купають своїх дітей – дочка Уаєтт і сина Димитрія – лише тоді, коли бачать на них бруд.

Це викликало бурхливу реакцію не тільки шанувальників пари, але і їхніх колег. Двейн Джонсон, Cardi B та інші знаменитості назвали Мілу і Ештона бруднулями.

Дивіться в сюжеті, як діти ставляться до популярності:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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