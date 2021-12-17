Милли Йовович – 46! Эволюция актрисы от девочки-модели к голливудской звезде

Американская звезда с украинскими корнями с детства связана с миром шоу-биза. Сначала она показала себя в роли модели, а затем – актрисы. Рассказываем, как менялась знаменитость в течение этих лет

17 декабря Милла Йовович отмечает 46-летие. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сегодня одной из самых успешных звезд мира Милли Йовович, которая воспитывает троих дочерей, исполнилось 46 лет. Мы ее хорошо знаем по ролям в культовых фильмах. Также ярые поклонники хорошо помнят лицо юной Миллы на обложках популярных глянцев.

По случаю дня рождения Миллы Йовович "Сегодня" предлагают вспомнить, как в течение стольких лет изменялись стиль, внешность и образ звезды.

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Русая, зеленоглазая девочка из Киева в девять лет начала работать в фэшн-индустрии. Через три года ей даже пришлось бросить школу из-за того, что было много съемок и рекламных контрактов.

Милла Йовович в 1988 году. / Фото: instagram.com/millajovovich

1987 год. / Фото: Getty Images

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1990 год. / Фото: Getty Images

Ее фото появлялись на обложках разных европейских журналов, в том числе Vogue, Cosmopolitan и Lei.

В 80-х годах Милла активно снималась для обложек журналов. / Фото: instagram.com/millajovovich

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Параллельно юная модель занималась вокалом, игрой на фортепиано и гитаре. Как признается звезда, это было бы невозможно без ее матери, актрисы Галины Логиновой.

Моя мама всегда настаивала на том, чтобы я училась и развивалась. Она говорила: "Да, с красивым лицом тебе откроют двери в модельный мир. Но что ты будешь делать тогда, когда наконец-то окажешься внутри и начнешь говорить?" – делилась Милла.

Милла Йовович в возрасте 13 лет. / Фото: instagram.com/millajovovich

С Йовович стремились работать разные бренды, среди которых были популярные Christian Dior, Calvin Klein, L'Oreal.

1991 год. / Фото: Getty Images

Хотя Милла позировала для модных глянцев и сотрудничала с брендами, но сама она не интересовалась фэшн-тенденциями:

Сейчас я вас очень удивлю: никогда особо не обращала внимания на модные тенденции.

2007 год. / Фото: Instagram

Интересный факт: когда-то фотограф Ричард Аведон назвал звезду "самой незабываемой женщиной в мире".

1999 год. / Фото: Getty Images

2000 год. / Фото: Getty Images

Позже авторитетное издание Forbes назвало девушку одной из богатейших моделей на планете!

1999 год. / Фото: Getty Images

Я рада, что сейчас у моделей есть права, которые отстаивают разные организации. Они добиваются, чтобы рабочий день девушек длился нормированное количество часов и чтобы гонорар приходил вовремя. Модельный бизнес до недавнего времени был одной из последних сфер, где нет каких-либо законных рамок, – вспоминала Милла в одном интервью.

2019 год. / Фото: Getty Images

Милла всегда позирует перед камерой с мейком и в ярком наряде. Впрочем, самой звезде никогда не нравилась косметика.

Терпеть не могу все эти тонны косметики, накладные ногти и силиконовую грудь! Если меня папарации застанут не при параде, мои фото без косметики не повлекут за собой шок, – говорила звезда.

2021 год. / Фото: instagram.com/millajovovich

Успех в фэшн-индустрии открыл Йовович путь к тому желанному Голливуду. На экране она появилась уже в 13 лет.

Но слава в киносфере пришла к девушке после съемок в драме "Возвращение в голубу лагуну" в 1991 году, где она сыграла главную роль. Интересно, что за этого персонажа Милла удостоилась двух премий – "Лучшая юная актриса" и "Худшая новая звезда". Вот такой дисбаланс.

"Возвращение в голубую лагуну". / Фото: Скриншот из YouTube

Затем Йовович сыграла Лилу в фильме Люка Бессона "Пятый элемент" 1997 года. Все мы хорошо помним яркую инопланетянку с добрым сердцем.

"Пятый элемент". / Фото: Скриншот из YouTube

Роль Лилу изменила мою жизнь и мою карьеру. Не думала, что буду играть в кино. Мне казалось, что я не очень хороша в этом. Во многом справиться с трудом в актерской игре мне помог мой опыт моделинга. Как минимум я уже хорошо чувствовала свет и понимала, как встать перед камерой, – делилась звезда.

Позже Милла сыграла главную героиню в исторической драме "Жанна д'Арк", за которую снова получила антипремию – "Худшая актриса".

"Жанна д'Арк". / Фото: Скриншот из YouTube

В 2002 году состоялась премьера фильма "Обитель зла", где Милла также сыграла главную роль. Кстати, именно эта лента оказалась одним из самых ярких проектов в карьере Йовович. Отметим, что практически все трюки в боевике звезда исполняла сама!

"Обитель зла". / Фото: Скриншот из YouTube

В 2010 году Йовович появилась в российской комедии "Выкрутасы". Ее коллегами на съемках стали Иван Ургант и Константин Хабенский.

"Выкрутасы". / Фото: Скриншот из YouTube

Несмотря на то, что Милла сейчас воспитывает троих детей и является счастливой женой кинорежиссера Пола Андерсона, она не забывает о съемках и порой радует поклонников своей игрой.

Семья Йовович часто проводит время вместе. / Фото: instagram.com/millajovovich

Так, в 2020 году состоялась премьера фэнтезийного фильма "Охотник на монстров". Милла сыграла Артемиду – члена военного подразделения ООН.

"Охотник на монстров". / Фото: Скриншот из YouTube

Я переиграла столько, мягко говоря, странных девушек, что многие и меня считают ненормальной. Так я стала ходячим стереотипом. Поэтому с удовольствием сыграла бы стопроцентную "нормальную" женщину, – шутя говорила Йовович.

Глядя на эволюцию образов Миллы Йовович, можно понять, что она умеет сохранять красоту и держать себя в тонусе в течение стольких лет! Вероятно, этому способствуют ее семья, а также физические тренировки и уход за собой.

Кстати, раньше мы рассказывали о личной жизни Миллы Йовович. Известно, что актриса трижды выходила замуж. Впрочем, два брака оказались "провальными".