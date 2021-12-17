Міллі Йовович – 46! Еволюція акторки від дівчинки-моделі до голлівудської зірки

Американська зірка з українським корінням із дитинства пов'язана зі світом шоу-бізу. Спочатку вона показала себе у ролі моделі, а потім – акторки. Розповідаємо, як змінювалась знаменитість протягом цих років

17 грудня Мілла Йовович відзначає 46-річчя. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сьогодні одній з найуспішніших зірок світу Міллі Йовович, яка виховує трьох доньок, виповнилося 46 років. Ми її добре знаємо за ролями у культових фільмах. Також затяті шанувальники добре пам'ятають обличчя юної Мілли на обкладинках популярних глянців.

Із нагоди дня народження Мілли Йовович "Сьогодні" пропонують згадати, як протягом стількох років змінювалися стиль, зовнішність та образ зірки.

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Русява, зеленоока дівчинка з Києва у дев'ять років почала працювати у фешн-індустрії. Через три роки дівчинці навіть довелось кинути школу через те, що у неї було забагато зйомок та рекламних контрактів.

Мілла Йовович у 1988 році. / Фото: instagram.com/millajovovich

1987 рік. / Фото: Getty Images

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1990 рік. / Фото: Getty Images

Її фото з'являлися на обкладинках різних європейських журналів, в тому числі Vogue, Cosmopolitan та Lei.

У 80-х роках Мілла активно знімалася для обкладинок журналів. / Фото: instagram.com/millajovovich

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Паралельно юна модель займалась вокалом, грою на фортепіано й гітарі. Як зізнається зірка, це було б неможливо без її матері, акторки Галини Логінової.

Моя мама завжди наполягала на тому, щоб я вчилася та розвивалася. Вона казала: "Так, із красивим обличчям тобі відкриють двері в модельний світ. Але що ти робитимеш тоді, коли нарешті опинишся всередині й почнеш говорити?" – ділилась Мілла.

Мілла Йовович у віці 13 років. / Фото: instagram.com/millajovovich

Із Йовович прагнули працювати різні бренди, серед яких були популярні Christian Dior, Calvin Klein, L’Oreal.

1991 рік. / Фото: Getty Images

Хоч Мілла позувала для модних глянців та співпрацювала з брендами, втім сама вона не цікавилась фешн-тенденціями:

Тепер я вас дуже здивую: ніколи особливо не звертала уваги на модні тенденції.

2007 рік. / Фото: Instagram

Цікавий факт: колись фотограф Річард Аведон назвав зірку "найбільш незабутньою жінкою у світі".

1999 рік. / Фото: Getty Images

2000 рік. / Фото: Getty Images

Пізніше авторитетне видання Forbes назвало дівчину однією з найбагатших моделей на планеті!

1999 рік. / Фото: Getty Images

Я рада, що тепер моделі мають права, які відстоюють різні організації. Вони домагаються, щоб робочий день дівчат тривав нормовану кількість годин, і щоб гонорар приходив вчасно. Модельний бізнес донедавна був однією з останніх сфер, де немає якихось законних рамок, – пригадувала Мілла в одному інтерв'ю.

2019 рік. / Фото: Getty Images

Мілла завжди постає перед камерою з мейком та в яскроваому наряді. Втім, самій зірці ніколи не подобалася косметика.

Терпіти не можу всі ці тонни косметики, накладні нігті та силіконові груди! Тож якщо мене папарації застануть не при параді, мої фото без косметики не спричинять шоку, – казала зірка.

2021 рік / Фото: instagram.com/millajovovich

Успіхи у фешн-індустрії відкрив Йовович шлях до того бажаного Голлівуду. На екрані вона з'явилася вже у 13 років.

Та слава у кіносфері прийшла до дівчини після зйомок у драмі "Повернення до блакитної лагуни" у 1991 році, де вона зіграла головну роль. Цікаво, що за цього персонажа Мілла удостоїлася двох премій – "Найкраща юна актриса" та "Найгірша нова зірка". Отакий дисбаланс.

"Повернення до блакитної лагуни". / Фото: Скріншот з YouTube

Потім Йовович зіграла Лілу у фільму Люка Бессона "П'ятий елемент" 1997 року. Усі ми добре пам'ятаємо яскраву інопланетянку з добрим серцем.

"П'ятий елемент". / Фото: Скріншот з YouTube

Роль Лілу змінила моє життя та мою кар'єру. Не думала, що гратиму в кіно. Мені здавалося, що я не дуже хороша в цьому. Багато в чому впоратися з труднощами в акторській грі мені допоміг мій досвід моделінгу. Як мінімум я вже добре відчувала світло і розуміла, як стати перед камерою, – ділилась зірка.

Пізніше Мілла зіграла головну героїню в історичній драмі "Жанна д'Арк", за яку знову отримали антипремію – "Найгірша акторка".

"Жанна д'Арк". / Фото: Скріншот з YouTube

У 2002 році відбулася прем'єра фільму "Оселя зла", де Мілла також зіграла головну роль. До речі, саме ця стрічка виявилася однією із найяскравіших проєктів у кар'єрі Йовович. Зазначимо, що практично всі трюки у бойовику зірка виконувала сама!

"Оселя Зла". / Фото: Скріншот з YouTube

У 2010 році Йовович з'явилась у російській комедії "Викрутаси". Її колегами позйомках стали Іван Ургант та Костянтин Хабенський.

"Викрутаси". / Фото: Скріншот з YouTube

Незважаючи на те, що зараз Мілла виховує трьох дітей та є щасливою дружиною кінорежисера Пола Андерсона, вона не забуває про зйомки і часом радує шанувальників своєю грою.

Сім'я Йовович часто проводить час разом. / Фото: instagram.com/millajovovich

Так, у 2020 році відбулася прем'єра фентезійного фільму "Мисливець на чудовиськ". Мілла зіграла Артеміду – члена військового підрозділу ООН.

"Мисливець на чудовиськ". / Фото: Скріншот з YouTube

Я переграла стільки, м'яко кажучи, дивних дівчат, що багато хто і мене вважає ненормальним. Так я стала ходячим стереотипом. Тому із задоволенням зіграла б стовідсоткову "нормальну" жінку, – жартома казала Йовович.

Дивлячи на еволюцію образів Мілли Йовович можна зрозуміти, що вона вміє зберігати красу і тримати себе в тонусі протягом стількох років! Ймовірно, цьому сприяють її сім'я, а також фізичні тренування та догляд за собою.

До речі, раніше ми розповідали про особисте життя Мілли Йовович. Відомо, що акторка тричі виходила заміж. Втім, два шлюби виявилися "провальними".