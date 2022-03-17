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Мисс мира-2021: кто стал победительницей главного конкруса красоты (фото)

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17 марта, 08:47
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16 марта в Пуэрто-Рико прошел конкурс красоты – "Мисс мира"
Мисс мира 2021 стала Каролина Белявская
Мисс мира 2021 стала Каролина Белявская / Фото: Getty Images, instagram.com/karolinabielawska

Финал конкурса должен был пройти еще в декабре прошлого года, однако его перенесли из-за того, что сразу несколько участниц заразились коронавирусом.

Победительницей конкурса "Мисс мира 2021" стала 23-летняя Каролина Белявская из Польши.

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Новой "Мисс мира" стала красавица из Польши – Каролина Белявская
Новой "Мисс мира" стала красавица из Польши – Каролина Белявская / Фото: instagram.com/missworld

Первой вице-мисс стала американка Шри Сайни, второй вице-мисс – красавица из Кот-д'Ивуар Оливия Яс.

"Мисс мира" Каролина Белявская с первой вице-мисс из США Шри Сайни и второй вице-мисс из Кот-д'Ивуар Оливией Яс
"Мисс мира" Каролина Белявская с первой вице-мисс из США Шри Сайни и второй вице-мисс из Кот-д'Ивуар Оливией Яс / Фото: Getty Images

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Что известно о Каролине Белявской

Каролина родом из города Лодзь. Красотка учится в университете – девушка получает степень магистра в области управления и хотела бы продолжить обучение, а в будущем – получить докторскую степень. Каролина также работает моделью. Она любит плавать и нырять с аквалангом, а также играть в теннис и бадминтон. Однажды она надеется стать мотивационным спикером.

Что известно о победительнице "Мисс мира 2021" Каролине Белявской
Что известно о победительнице "Мисс мира 2021" Каролине Белявской / Фото: instagram.com/karolinabielawska

Каролина также очень увлечена волонтерской работой, которой она занимается. "Неприкасаемые" — ее любимый фильм. Проект Каролины "Красота со смыслом" оказывает постоянную помощь бездомным в кризисной ситуации, а также повышает осведомленность об этой проблеме и борется с социальной изоляцией.

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Каждое воскресенье они обеспечивают горячее питание, продуктовые наборы, напитки, одежду, маски, юридические консультации и профессиональную медицинскую помощь почти 300 нуждающимся жителям Лодзя.

После коронации Каролина сказала:

Когда я услышала свое имя, я была потрясена, я до сих пор не могу в это поверить. Для меня большая честь носить корону Мисс мира, и мне не терпится приступить к работе. Я навсегда запомню эту удивительную главу жизни в Пуэрто-Рико.

Из-за войны в Украине на конкурсе не было украинки – Александры Яремчук, которая в прошлом году завоевала титул "Мисс Украина 2021".

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