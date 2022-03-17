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Міс світу 2021

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Міс світу-2021: хто став переможницею головного конкрусу краси (фото)

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17 березня, 08:47
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16 березня у Пуерто-Ріко пройшов конкурс краси – "Міс світу"
Міс світу 2021 стала Кароліна Белявська
Міс світу 2021 стала Кароліна Белявська / Фото: Getty Images, instagram.com/karolinabielawska

Фінал конкурсу мав пройти ще у грудні минулого року, проте його перенесли через те, що одразу кілька учасниць заразилися коронавірусом.

Переможницею конкурсу "Міс світу 2021" стала 23-річна Кароліна Белявська із Польщі.

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Новою "Міс світу" стала красуня з Польщі – Кароліна Белявська
Новою "Міс світу" стала красуня з Польщі – Кароліна Белявська / Фото: instagram.com/missworld

Першою віце-міс стала американка Шрі Сайні, другою віце-міс – красуня з Кот-д'Івуар Олівія Яс.

"Міс світу" Кароліна Белявська з першою віце-міс із США Шрі Сайні та другою віце-міс із Кот-д'Івуар Олівією Яс
"Міс світу" Кароліна Белявська з першою віце-міс із США Шрі Сайні та другою віце-міс із Кот-д'Івуар Олівією Яс / Фото: Getty Images

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Що відомо про Кароліну Белявську

Кароліна родом із міста Лодзь. Красуня навчається в університеті – дівчина отримує ступінь магістра в галузі управління і хотіла б продовжити навчання, а в майбутньому – отримати докторський ступінь. Кароліна також працює моделлю. Вона любить плавати і пірнати з аквалангом, а також грати в теніс та бадмінтон. Вона сподівається стати мотиваційним спікером.

Що відомо про переможницю "Міс світу 2021" Кароліну Белявську
Що відомо про переможницю "Міс світу 2021" Кароліну Белявську / Фото: instagram.com/karolinabielawska

Кароліна також дуже захоплена волонтерською роботою, якою вона займається. "Недоторканні" – її улюблений фільм. Проект Кароліни "Краса зі змістом" надає постійну допомогу бездомним у кризовій ситуації, а також підвищує поінформованість про цю проблему та бореться із соціальною ізоляцією.

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Щонеділі вони забезпечують гарячим харчуванням, продуктовими наборами, напоями, одягом, масками, юридичними консультаціями та професійною медичною допомогою майже 300 жителів Лодзя.

Після коронації Кароліна сказала:

Коли я почула своє ім'я, я була вражена, я досі не можу в це повірити. Для мене велика честь носити корону Міс світу, і мені не терпиться приступити до роботи. Я назавжди запам'ятаю цей дивовижний розділ життя в Пуерто-Ріко.

Через війну в Україні на конкурсі не було українки – Олександри Яремчук, яка минулого року здобула титул "Міс Україна 2021".

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