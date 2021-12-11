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ТОП-10 участниц Мисс Вселенная 2021: смотрим фото красавиц

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
11 декабря, 17:16
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2 декабря в израильском городе Эйлат пройдет международный конкурс красоты – "Мисс Вселенная 2021". Представлять Украину будет Анна Неплях
Все участницы конкурса "Мисс Вселенная 2021"
Все участницы конкурса "Мисс Вселенная 2021" / Фото: Miss Universe

Уже завтра ночью состоится финал 70-го международного конкурса красоты, где определится имя самой красивой девушки. Всего за корону будут бороться 80 представительниц из разных стран мира.

На "Мисс Вселенная" в этом году дебютируют конкурсантки из Объединенных Арабских Эмиратов и вернутся такие страны как Экваториальная Гвинея, Германия, Греция, Гватемала, Венгрия, Кения, Марокко, Намибия, Нигерия, Швеция, Турция.

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Мы собрали свой ТОП-10 участниц конкурса "Мисс Вселенная 2021".

Украина, Анна Неплях, 27 лет

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Анна Неплях / Фото: Miss Universe

Как вы уже знаете, Украину на конкурсе будет представлять Анна Неплях. Девушке 27 лет, она из города Днепр. Анна была одной из самых ярких участниц шоу "Холостяк"-10.

А после победы в конкурсе "Мисс Украина Вселенная" успела попасть в скандал из-за языкового вопроса и водки – подробнее читайте в нашем материале.

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Вьетнам, Ким Дуйен, 26 лет

Ким Дуйен / Фото: Miss Universe

Ким Дуйен из Вьетнама – член общественной организации по охране здоровья, она также является послом Вьетнамского парка Solar Energy.

Испания, Сара Лойназ, 23 года

Сара Лойназ / Фото: Miss Universe

Сара рассказывает детям о важности переработке отходов, необходимости защиты окружающей среды и океанов. Девушка также является послом Solidarity Needle Association. В рамках своей активистской деятельности она помогала нуждающимся в борьбе с COVID-19.

Италия, Катерина Ди Фучча, 23 года

Катерина Ди Фучча / Фото: Miss Universe

Итальянка выступает за права женщин как посол некоммерческой организации Scarpetta Rosa, которая помогает тем, кто столкнулся с насилием. Она также обучает студентов с особыми образовательными потребностями.

Франция, Клеманс Ботино, 24 года

Клеманс Ботино / Фото: Miss Universe

Клеманс учится на литературоведении и готовится к получению степени магистра истории искусств. Конкурсантка также увлечена французским ромом – девушка хочет сделать этот напиток более известным во всем мире.

Китай, Шиинь Ян, 21 год

Шиинь Ян / Фото: Miss Universe

Шиинь Ян занимается волонтерством с 13 лет. Согласно ее биографии Мисс Вселенная, она проводит большую часть своего времени, помогая спланировать "различные благотворительные и развлекательные шоу".

Бразилия, Тереза Сантос, 23 года

Тереза Сантос / Фото: Miss Universe

Сантос запустила проект по обучению английскому языку детей из неблагополучных районов. Она также дает уроки шитья женщинам, живущим в сложных и неблагоприятных условиях.

Аргентина, Джульета Гарсия, 22 года

Джульета Гарсия / Фото: Miss Universe

Джульета помогает людям, борющимся с зависимостью. Конкурсантка из Аргентины также занимается балетом в течение 12 лет и в настоящее время работает международной моделью.

Южная Африка, Лалела Мсване, 24 года

Лалела Мсване / Фото: Miss Universe

Лалела Мсване – модель и балерина, у нее есть и юридическое образование. Девушка основала фонд, целью которого является расширение прав и возможностей южноафриканских детей.

Намибия, Челси Шиконго, 24 года

Челси Шиконго / Фото: Miss Universe

Челси получает степень в области развития бизнес-исследований. Она надеется создать фонд, который будет помогать малообеспеченным и бездомным семьям Намибии. Шиконго увлекается стендап-комедиями, мейкапом.

Смотрите, как "Мисс Украина Вселенная" в эффектном платье и на каблуках продефилировала по израильской пустыне.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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