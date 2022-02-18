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Моргенштерн разводится с женой? Дилара шокировала фанатов громким заявлением

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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18 февраля, 18:59
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Парочка уже год находится в статусе мужа и жены. Так неужели браку скандального рэпера и его любимой конец?
Ділара нестандартно привітала свого чоловіка Моргенштерна з днем народження
Ділара нестандартно привітала свого чоловіка Моргенштерна з днем народження / Фото: instagram.com/morgen_shtern

В конце лета Моргенштерн женился на Диларе. Артист устроил из этого события трэш-шоу, на которое потратил 6,6 млн. гривен. Рэпер выбрал "стиль 90-х" с дешевыми костюмами, авто, конкурсами и фото в стиле "невеста на ладошке".

На днях Дилара Зинатулина напугала фанатов неоднозначной публикацией в Instagram. Жена Моргенштерна поделилась романтическим семейным фото на фоне скал. Очевидно, что фото были сделаны где-то возле Дубая, где пара живет последние пару месяцев.

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Записали фит. Мы расстаемся, – подписала фотографии девушка.

Скорее всего, пост был приурочен к 24-летию Моргенштерна, которое он отметил в компании Элджея. Однако вместо милого признания в любви рэпер получил от избранницы... намек на расставание.

Не знаем, то ли у Дилары специфическое чувство юмора, то ли она решила "раскачать" аудиторию перед премьерой какого-то трека. Но все же жене Моргеншетрна удалось удивить фолловеров. Многие задумались: "а вдруг, действительно конец браку?".

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Дилара не комментирует свое сообщение. Но, судя по тому, что вчерашний день пара провела вместе – супруги просто шутят.

Напомним, недавно на Моргенштерна возбудили новое дело о пропаганде наркотиков.

Анастасия Рогожинская
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