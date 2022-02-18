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Моргенштерн розлучається з дружиною? Ділара вразила фанів гучною заявою

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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18 лютого, 18:59
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Парочка вже як рік перебуває у статусі чоловіка-дружини. Тож невже шлюбу скандального репера та його коханої кінець?
Дилара нестандартно поздравила своего супруга Моргенштерна с днем рождения
Дилара нестандартно поздравила своего супруга Моргенштерна с днем рождения / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Наприкінці минулого літа Моргенштерн одружився з Діларою. Артист влаштував із цієї події треш-шоу, на яке витратив 6,6 млн гривень. Репер вибрав "стиль 90-х" з дешевими костюмами, авто, конкурсами та фото в стилі "наречена на долоньці".

Днями Ділара Зінатуліна налякала фанів неоднозначною публікацією в Instagram. Дружина Моргенштерна поділилася романтичним сімейним фото на тлі скель. Очевидно, що світлини були зроблені десь біля Дубая, де пара живе останні пару місяців.

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Записали фіт. Ми розлучаємося, – підписала світлини дівчина.

Скоріш за все, пост був приурочений до 24-річчя Моргенштерна, яке він відсвяткував у компанії Елджея. Проте замість милого освідчення у коханні репер отримав від обраниці...натяк на швидке розставання.

Не знаємо, чи то у Ділари специфічне почуття гумору, чи то вона вирішила "розкачати" аудиторію перед прем'єрою якогось треку. Та все ж дружині Моргеншетрна вдалось вразити фоловерів. Багато хто задумався: "а раптом, справді кінець шлюбу?".

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Ділара не коментує свого допису. Але, судячи з того, що вчорашній день пара провела разом - подружжя просто пранкує.

Нагадаємо, нещодавно на Моргенштерна порушили нову справу про пропаганду наркотиків.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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