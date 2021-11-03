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По стопам Оксимирона? Моргенштерн намекнул на карьерную паузу длиною в 10 лет

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
3 ноября, 19:21
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В своей последней песне скандальный рэпер намекнул, что устал от творчества и популярности. Слухи о том, что недавно женившийся Алишер хочет уйти со сцены ходили давно, но когда это произойдет никто не знает
Моргенштерна сравнили с Оксимироном после поста в соцсети.
Моргенштерна сравнили с Оксимироном после поста в соцсети. / Фото: скриншот, instagram.com/morgen_shtern

23-летний артист, который неожиданно дал большое интервью журналистке Ксении Собчак , поделился несколькими фотографиями из последнего клипа. На фото репер уставший стоит посреди толпы, которая фотографирует его на телефоны.

Вернусь через 10 лет, – подписал пост певец.

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Фаны Алишера сразу же начали думать, что именно имел в виду рэпер. Одни предполагают, что он решил на 10 лет уйти со сцены, устав от хайпа и критики, другие считают, что артист хочет пойти по стопам Оксимирона , который "пропал" на несколько лет и недавно заявил о возвращении в шоу-бизнес громкой рэп-исповедью.

Что пишут об этом пользователи Сети:

  • Стопами окси)
  • Может, не будем ждать 1.11.2031. И ты сразу зальешь что там.
  • Окси вернулся из-за этого.
  • Вернешься с клипом "кто убил Алишерку"?
  • Оксимирон челлендж.
  • Моргеншетрн – проект Оксимирона.
  • Просто будет меняться местами с Мироном раз в десятку.
  • Хорошо, Оксиштерн.
Скриншот Instagram

Более того, поклонники Алишера решили, что одна из его последних песен "Я когда-то пойду" – это якобы намек на дальнейшие планы артиста. В композиции говорится, что он устал от популярности. Но вполне возможно, что это еще один хайп музыканта.

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Клип Моргенштерна на песню "Я когда-то уйду" (Осторожно, видео содержит ненормативную лексику!):

Действительно ли Алишер решил уйти со сцены, надеемся, об этом станет известно вскоре.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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