Спадкоємцям Олександра Градського доведеться погасити його борги

Першого грудня рідні та друзі Олександра Градського попрощалися з ним на жалобній церемонії у Москві. Популярний композитор залишив по собі не тільки великий спадок, але й заборгованості

Після смерті Градського його сім'я отримала неоплачені податки півмільйона рублів / Фото: YouTube

Музикант раптово пішов із життя, тому не встиг з усіма розрахуватися. Податкова повідомляє, що загальна сума боргів артиста – 523 тисячі рублів. З яких більшу частину – 453 тисячі він мав віддати за московську нерухомість.

Також Градський заборгував фіскальній службі 27 тисяч земельного та 43 тисячі транспортного податків.

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Шанувальників маестро цікавить не лише питання про те, хто ж отримає багатомільйонну спадщину, а й хто розрахується з його боргами. Відомий юрист Андрій Альошкін пояснив Starhit, що заборгованість автоматично спишуть із рахунків Градського.

При цьому погасити його за податками зобов'язаний той спадкоємець, який отримує майно. Наприклад, якщо дружина оформить на себе квартири, саме вона платитиме за ними податки. А якщо автомобіль, скажімо, перейде до сина чи доньки, тоді на них і ляже погашення транспортного податку, — каже адвокат.

Олександр мав великі рахунки в банку й багато нерухомості. У загальному його статки оцінюються в п'ять мільйонів доларів.

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Від чого Градський помер?

Нагадуємо, що причиною смерті Градського став інфаркт мозку. Крім цього, у вересні композитор перехворів на коронавірус, а це призвело до погіршення його здоров'я. Він також скаржився на біль у ногах і мало рухався.

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