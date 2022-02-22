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Насті Каменських дорікнули за від'їзд з України на тлі загроз Росії: "Втекла коза зі своїм лисим"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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22 лютого, 13:47
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Співачка разом з Потапом, мамою та свекрухою вирушила у поїздку за кордон, що дуже обурило українців
Каменських показала, як відпочиває з Потапом, мамою та свекрухою в Іспанії.
Каменських показала, як відпочиває з Потапом, мамою та свекрухою в Іспанії. / Фото: instagram.com/kamenskux

Поки одні зірки українського шоубізу закликають підтримувати армію та триматися одне одного в дуже непростий час, Каменських з рідними полетіла до Іспанії.

Зіркове подружжя Настя Каменських та Потап влаштували собі та своїм матусям поїздку в Мадрид. В Instagram співачка заінтригувала фанів новим релізом, який скоро вона презентує.

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Давно я чекала і планувала по хвилинах цю поїздку. Все заради того, щоб втілювати в життя давно запланований to-do list. Найближчим часом готую для вас багато цікавого. Зовсім скоро подарую вам мою нову прем'єру #Кришталь і не тільки її! — написала співачка.

Артистка показала, як родина відпочивала в місцевому кафе.

Скриншот Instagram

Також Каменських похизувалася своїми напрочуд молодими мамою Лідією та свекрухою Людмилою, які зі своїми спадкоємцями вирушили в мандрівку.

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Скриншот Instagram

Натомість багато фоловерів висловили у коментарях співачці своє обурення. Адже вона залишала батьківщину в дуже непростий час, коли ймовірність нападу РФ на Україну висока як ніколи:

  • А ви втекли, шоу-бізнес.
  • Патріоти.
  • Ой, як вчасно у вас є відпустка. Прям ви не збиралися тікати.
  • Втекла коза зі своїм лисим.
  • Як вчасно! Сподіваюся, ви назад тоді й не збираєтесь.
  • А ви, як то кажуть, вбороняйте тут Україну, а ми в Європу. Так, Настю?
Скріншот Instagram

Нагадаємо, Настя Каменських озвучила невідомий раніше факт про весілля з Потапом.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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