Наташа Королева и Тарзан в компании с Басковым зажгли на дне рождении Игоря Крутого (фото)

Вчера отметил свое 67-летие известный продюсер и композитор Игорь Крутой. На его масштабную вечеринку пришло множество звезд эстрады

Наташа Королева с Тарзаном на дне рождении Игоря Крутого / Фото: instagram.com/koroleva__star

Не пропустили день рождения коллеги и Наташа Королева с Тарзаном, которые недавно вместе позировали на милом фото в Турции. Именно там и состоялось празднование дня рождения продюсера Игоря Крутого. Он устроил модную вечеринку в одном из отелей на турецком курорте Бодрум. На мероприятии Наташа Королева встретилась с певцом Николаем Басковым и другими коллегами по сцене.

На фото, которое певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте, она позирует с Николаем Басковым, который был ведущим вечера и эстрадным певцом Левом Лещенко. Артисты стояли на открытой площадке. Для вечеринки Наташа Королева выбрала черный комбинезон с шортами и босоножки в цвет наряда.

Прекрасный вечер! В Крутой компании на Крутом дне рождения у маэстро Крутого, – написала Наташа Королева.

Наташа Королева, Тарзан на дне рождении у продюсера Игоря Крутого / Фото: instagram.com/koroleva__star

В конце вечера на лужайку привезли огромный торт со свечами. Басков начал петь свой хит "День рождения" вживую, гости начали аплодировать и Игорь Крутой задул свечи. В Сторис Наташа Королева показала этот момент.

День рождения Игоря Крутого / Фото: instagram.com/koroleva__star

Смотрите сюжет о том, как звездные родители праздновали первые дни рождения своих детей:

Напомним, что ранее сестра Наташи Королевой прилетела из США в Украину.