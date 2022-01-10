Наташа Королева приготовила особый подарок ко дню рождения Игоря Николаева

Прошло уже много лет с момента расставания Наташи Королевой и Игоря Николаева, но артистка не забывает о бывшем муже

Наташа Королева в день рождения Игоря Николаева решила опубликовать архивное интервью, когда они были женаты / Фото: Instagram

Наташа Королева знает как к себе привлечь внимание. В ноябре прошлого года певицы не были в списке приглашенных на концерт Игоря Николаев. Наташу Королеву это не остановило. Певица пришла на концерт в качестве гостя, вручила бывшему супругу цветы и предложила ему вместе с залом исполнить хит "Желтые тюльпаны". Выходку певицы обсуждали несколько дней.

Похоже, подарок Наташи Королевой ко дню рождения Игоря Николаева тоже станет поводом для обсуждений. Артистка у себя на YouTube-канале анонсировала выход сразу нескольких видео с бывшим супругом.

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17 января, в день рождения Игоря Николаева, поклонники смогут увидеть интервью пары, записанное в 1992 году, а также подборку совместных выступлений певицы и композитора.

Скриншот: YouTube

Напомним, Игорь Николаев и Наташа Королева были женаты с 1992 по 2001 год — отношения начались, когда певице было 18 лет. Для Королевой композитор написал такие хиты "Дельфин и русалка", "Желтый чемоданчик", "Синие лебеди", "Желтые тюльпаны".

Наташа Королева и Игорь Николаев / Фото: Instagram

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Стоит отметить, что Игорь Николаев и Наташа Королева никогда не называли причину развода. Появлялась информация об изменах композитора, но он эти слухи не комментирует. Недавно в СМИ стали обсуждать, что брак артистов разрушила российская певица.