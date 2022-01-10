Наташа Корольова приготувала особливий подарунок до дня народження Ігоря Ніколаєва

Пройшло вже багато років з моменту розлучення Наташі Корольової та Ігоря Ніколаєва, але артистка не забуває про колишнього чоловіка

Наташа Корольова у день народження Ігоря Ніколаєва вирішила опублікувати архівне інтерв'ю, коли вони були одружені / Фото: Instagram

Наташа Корольова знає, як до себе привернути увагу. У листопаді минулого року співачки не були у списку запрошених на концерт Ігоря Ніколаєва. Наташу Корольову це не зупинило. Співачка прийшла на концерт як гостя, вручила колишньому чоловікові квіти і запропонувала йому разом із залом виконати хіт "Желтые тюльпаны". Вихід співачки обговорювали кілька днів.

Схоже, подарунок Наташі Корольової до дня народження Ігоря Ніколаєва також стане приводом для обговорень. Артистка у себе на YouTube-каналі анонсувала вихід одразу кількох відео з колишнім чоловіком.

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17 січня, у день народження Ігоря Ніколаєва, шанувальники зможуть побачити інтерв'ю пари, записане у 1992 році, а також добірку спільних виступів співачки та композитора.

Скріншот: YouTube

Нагадаємо, Ігор Ніколаєв і Наташа Корольова були одружені з 1992 по 2001 рік – стосунки почалися, коли співачці було 18 років. Для Корольової композитор написав такі хіти "Дельфин и русалка", "Желтый чемоданчик", "Синие лебеди", "Желтые тюльпаны".

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв / Фото: Instagram

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Варто зазначити, що Ігор Ніколаєв та Наташа Корольова ніколи не називали причину розлучення. З'являлася інформація про зради композитора, але ці чутки не коментує. Нещодавно у ЗМІ почали обговорювати, що шлюб артистів зруйнувала російська співачка