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Наташа Корольова втекла з дня народження подруги, щоб не коментувати висловлювання чоловіка-рашиста

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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10 квітня, 08:56
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Російська співачка родом з Києва досі мовчить про війну в Україні, а ось її чоловік відзначився проросійськими висловлюваннями
Тарзан втягнув Наташу Корольову у новий скандал
Тарзан втягнув Наташу Корольову у новий скандал / Фото: instagram.com/koroleva__star

Мама Наташі Корольової та старша сестра співачки вже відписалися від родича-рашиста після його висловлювань про звірства у Бучі. Сама співачка жодних коментарів про скандал у сім'ї не давала.

Днями Наташа Корольова з'явилася на дні народження своєї подруги Евеліни Бльоданс. Як пише kp.ru, співачка була не в найкращому настрої, відмовлялася спілкуватися з журналістами та поспішно покинула світський захід.

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/ Фото: Скріншот з YouTube

У російських ЗМІ не перший день обговорюють, що Наташа Корольова та Тарзан перебувають на межі розлучення. Причиною розбіжностей у сім'ї стала війна в Україні.

Наташа Корольова та Сергій Глушко
Наташа Корольова та Сергій Глушко / Фото: Facebook

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За чутками, співачка виступає проти російської агресії та підтримує Україну, хоч публічно досі жодних заяв не зробила. Водночас Тарзан є шанувальником "русского мира" і підтримує вбивства українців.

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Еліна Пелешенко
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Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

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