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Наташа Королева спела украинскую народную песню под аккомпанемент мамы (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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17 февраля, 15:11
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Популярная певица Наташа Королева поделилась у себя в Instagram видео из домашнего архива
Наташа Королева спела на украинском
Наташа Королева спела на украинском / Фото: Instagram

Наташа Королева активный пользователь соцсетей. Она часто публикует фото и видео с семьей. Регулярно артистку и критикуют. Кому-то не нравится, что певица пиарит сына, кто-то не в восторге от фотосессий с мамой. Но новую публикацию Наташи Королевой в Сети уже успели оценить.

Певица показала, как она дома поет украинскую народную песню "Ой, у гаю, при Дунаю", а мама ей аккомпанирует.

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Самый частый вопрос, который мне задают, как я поднимаю себе настроение! Вот это видео из семейного архива заряжает меня хорошим настроением всегда ! Смотреть до конца! – подписала публикацию певица.

В комментариях подписчики оценили такой контент от певицы. Некоторые стали просить Королеву чаще выкладывать такие видео.

  • "Наташа, умнички вы с мамой"
  • "Ой, Наташенька, побольше таких видео! Прям бальзам на душу! И нам настроение поднимает"
  • "Красивая украинская песня. Мира, любви, добра"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, Наташа Порывай (настоящее имя певицы) родилась в Киеве. С детства она мечтала стать звездой. Впервые на сцену вышла в три года с Большим детским хором радио и телевидения Украины. Занималась в хореографической студии народного танца при хоре им. Веревки.

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Жизнь певицы изменилась в ноябре 1989 года, когда она приняла решение переехать в Москву ради сотрудничества с Игорем Николаевым.

В своих интервью певица любит вспоминать детство и юность, проведенные в Киеве. Сейчас артистка находится в черном списке Минкультуры из-за посещения оккупированного Крыма. Это решение украинских властей Наташа Королева считает несправедливым.

К слову, недавно певице запретили въезд в Литву из-за поездок в Крым.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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