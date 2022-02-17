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Наташа Корольова заспівала українську народну пісню під акомпанемент мами (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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17 лютого, 15:11
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Популярна співачка Наташа Корольова поділилася у себе в Instagram відео з домашнього архіву
Наташа Корольова заспівала українською
Наташа Корольова заспівала українською / Фото: Instagram

Наташа Корольова активний користувач соцмереж. Вона часто публікує фото та відео з родиною. Регулярно артистку критикують. Комусь не подобається, що співачка піарить сина, хтось не в захваті від фотосесій із мамою. Але нову публікацію Наташі Корольової в Мережі вже встигла оцінити.

Співачка показала, як вона вдома співає українську народну пісню "Ой, у гаю, при Дунаю", а мама їй акомпанує.

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Найчастіше запитання, яке мені ставлять, як я піднімаю собі настрій! Ось це відео з сімейного архіву заряджає мене добрим настроєм завжди! Дивитися до кінця! – підписала публікацію співачка.

У коментарях підписники оцінили такий контент від співачки. Дехто почав просити Корольову частіше викладати такі відео.

  • "Наташа, розумники ви з мамою"
  • "Ой, Наташенько, більше таких відео! Прям бальзам на душу! І нам настрій піднімає"
  • "Гарна українська пісня. Миру, кохання, добра"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Наташа Поривай (справжнє ім'я співачки) народилася у Києві. Змалку вона мріяла стати зіркою. Вперше на сцену вийшла у три роки з Великим дитячим хором радіо та телебачення України. Займалася у хореографічній студії народного танцю при хорі ім. Верьовки.

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Життя співачки змінилося у листопаді 1989 року, коли вона вирішила переїхати до Москви заради співпраці з Ігорем Ніколаєвим.

У своїх інтерв'ю співачка любить згадувати дитинство та юність, проведені у Києві. Наразі артистка перебуває у чорному списку Мінкультури через відвідування окупованого Криму. Це рішення української влади Наташа Корольова вважає несправедливим.

До слова, нещодавно співачці заборонили в'їзд до Литви через поїздки до Криму.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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