Наташа Королева удивила Сеть неожиданным образом: Сразу и не узнать

Популярная певица Наташа Королева из тех артисток, кто идет в ногу со временем. Сейчас артистка покоряет TikTok

Наташа Королева предстала в новом образе / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева продолжает экспериментировать с имиджем. Не все попытки артистки казаться моложе нравятся подписчикам, но на этот раз негативных комментариев почти нет.

Реклама

У себя в TikTok певица опубликовала новый ролик. На видео Королева предстала в топе молочного цвета, накинув сверху кожаную ветровку. Молодежный образ певицы дополнили яркий макияж и завитые распущенные волосы.

Когда забыла надеть обручальное кольцо, – подписала новый ролик артистка.

В комментариях многие оценили образ Наташи Королевой и отметили, что ей очень идет.

"Какой красивый макияж. Все красивее и красивее"

"Красотка"

"Очень идет вам такой макияж! Просто супер!"

"Сразу не узнать звезду"

Реклама

К слову, публикации Наташи Королевой не так часто хвалят. В Сети часто артистку критикуют за использовании фильтров в соцсетях. Наташа Королева предпочитает не отвечать на негативные комментарии, а просто делится новыми фото и видео.

Достается от пользователей соцсетей и близким певицы. В Сети часто критикуют и публикации мамы Наташи Королевой Людмилы Порывай. Некоторым кажется, что она ведет себя вызывающе – кому-то не нравятся танцы мамы артистки, кому-то – образы для фотосессий. Например, недавно Людмиле Порывай посоветовали вести себя скромнее.

Реклама

Кого из звезд часто обвиняют в использовании фотошопа – смотрите в сюжете:

Другие новости о певице: