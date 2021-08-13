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Наташа Королева удивила Сеть неожиданным образом: Сразу и не узнать

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
13 августа, 12:25
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Популярная певица Наташа Королева из тех артисток, кто идет в ногу со временем. Сейчас артистка покоряет TikTok
Наташа Королева предстала в новом образе
Наташа Королева предстала в новом образе / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева продолжает экспериментировать с имиджем. Не все попытки артистки казаться моложе нравятся подписчикам, но на этот раз негативных комментариев почти нет.

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У себя в TikTok певица опубликовала новый ролик. На видео Королева предстала в топе молочного цвета, накинув сверху кожаную ветровку. Молодежный образ певицы дополнили яркий макияж и завитые распущенные волосы.

Когда забыла надеть обручальное кольцо, – подписала новый ролик артистка.

@koroleva__star

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В комментариях многие оценили образ Наташи Королевой и отметили, что ей очень идет.

  • "Какой красивый макияж. Все красивее и красивее"
  • "Красотка"
  • "Очень идет вам такой макияж! Просто супер!"
  • "Сразу не узнать звезду"

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К слову, публикации Наташи Королевой не так часто хвалят. В Сети часто артистку критикуют за использовании фильтров в соцсетях. Наташа Королева предпочитает не отвечать на негативные комментарии, а просто делится новыми фото и видео.

Достается от пользователей соцсетей и близким певицы. В Сети часто критикуют и публикации мамы Наташи Королевой Людмилы Порывай. Некоторым кажется, что она ведет себя вызывающе – кому-то не нравятся танцы мамы артистки, кому-то – образы для фотосессий. Например, недавно Людмиле Порывай посоветовали вести себя скромнее.

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Кого из звезд часто обвиняют в использовании фотошопа – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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