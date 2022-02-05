Наташа Королева выпила водки и зажгла с Басковым на дне рождения Льва Лещенко

Наташа Королева, которая недавно с мамой опозорилась во время поездки в Америку, уже вернулась в Москву.
Певицу пригласил на свой юбилей Лев Лещенко, который решил отпраздновать юбилей на пару дней позже, 4 февраля.
Королева решила повеселиться на вечеринке по полной и поделиться своим весельем с поклонниками в Instagram.
Далее по теме
Исполнительница в своих Instastories показала, как пьет водку за здоровье юбиляра.
После застолья Королева зажгла на танцполе вместе с Николаем Басковым, который пел на дне рождения Лещенко.
Кроме танцев Басков и Королева решили подарить Льву Лещенко песню, которую исполнили в дуэте.
Увидев такое застолье, не все поклонники певицы обрадовались, многие раскритиковали исполнительницу и ее коллег. Некоторые комментаторы возмутились из-з отсутствия противоэпидемических мер на вечеринке.
- "Бабушка жгет"
- "Клоуны, шантропа"
- "Спел как в караоке и бабка спохватилась"
- "И все без масок...и массовое мероприятие не согласовано"
Ранее также сообщалось, что Наташе Королевой на пять лет запретили посещать Литву. Это произошло потому, что артистка ездила в оккупированный Крым, хотя сама Королева это отрицает.