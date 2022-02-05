Наташа Королева выпила водки и зажгла с Басковым на дне рождения Льва Лещенко

Российская певица Наташа Королева повеселилась на дне рождения Льва Лещенко, который 1 февраля отпраздновал свое 80-летие

Наташа Королева зажгла на дне рождения Льва Лещенко / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева, которая недавно с мамой опозорилась во время поездки в Америку, уже вернулась в Москву.

Певицу пригласил на свой юбилей Лев Лещенко, который решил отпраздновать юбилей на пару дней позже, 4 февраля.

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Королева решила повеселиться на вечеринке по полной и поделиться своим весельем с поклонниками в Instagram.

Исполнительница в своих Instastories показала, как пьет водку за здоровье юбиляра.

Скриншот – instagram.com/koroleva__star

После застолья Королева зажгла на танцполе вместе с Николаем Басковым, который пел на дне рождения Лещенко.

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Кроме танцев Басков и Королева решили подарить Льву Лещенко песню, которую исполнили в дуэте.

Скриншот – instagram.com/koroleva__star

Увидев такое застолье, не все поклонники певицы обрадовались, многие раскритиковали исполнительницу и ее коллег. Некоторые комментаторы возмутились из-з отсутствия противоэпидемических мер на вечеринке.

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Скриншот – instagram.com/koroleva__star

Ранее также сообщалось, что Наташе Королевой на пять лет запретили посещать Литву. Это произошло потому, что артистка ездила в оккупированный Крым, хотя сама Королева это отрицает.