Наташа Корольова випила горілки та запалила з Басковим на дні народження Льва Лещенка

Наташа Корольова, яка нещодавно з мамою зганьбився під час поїздки до Америки , вже повернулася до Москви.
Співачку запросив на свій ювілей Лев Лещенко, який вирішив відсвяткувати ювілей на кілька днів пізніше, 4 лютого.
Королева вирішила повеселитися на вечірці на повну і поділитися своїми веселощами з шанувальниками в Instagram.
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Виконавиця у своїх Instastories показала, як п'є горілку за здоров'я ювіляра.
Після застілля Корольова запалила на танцполі разом із Миколою Басковим, який співав на дні народження Лещенка.
Окрім танців Басків та Корольова вирішили подарувати Леву Лещенку пісню, яку виконали у дуеті.
Побачивши таке застілля, не всі шанувальники співачки зраділи, багато хто розкритикував виконавицю та її колег. Деякі коментатори обурилися через відсутність протиепідемічних заходів на вечірці.
- "Бабуся палить"
- "Клоуни, шантропи"
- "Співав як у караоке і бабка схаменулась"
- "І все без масок...і масовий захід не узгоджений"
Раніше також повідомлялося, що Наташі Корольовій на п'ять років заборонили відвідувати Литву . Це сталося тому, що артистка їздила до окупованого Криму, хоча сама Корольова це заперечує.