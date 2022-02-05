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Наташа Корольова випила горілки та запалила з Басковим на дні народження Льва Лещенка

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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5 лютого, 18:25
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Російська співачка Наташа Корольова повеселилася на дні народження Льва Лещенка, який 1 лютого відсвяткував своє 80-річчя
Наташа Корольова запалила на дні народження Лева Лещенка
Наташа Корольова запалила на дні народження Лева Лещенка / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова, яка нещодавно з мамою зганьбився під час поїздки до Америки , вже повернулася до Москви.

Співачку запросив на свій ювілей Лев Лещенко, який вирішив відсвяткувати ювілей на кілька днів пізніше, 4 лютого.

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Королева вирішила повеселитися на вечірці на повну і поділитися своїми веселощами з шанувальниками в Instagram.

Виконавиця у своїх Instastories показала, як п'є горілку за здоров'я ювіляра.

Скріншот – instagram.com/koroleva__star

Після застілля Корольова запалила на танцполі разом із Миколою Басковим, який співав на дні народження Лещенка.

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Окрім танців Басків та Корольова вирішили подарувати Леву Лещенку пісню, яку виконали у дуеті.

Скріншот – instagram.com/koroleva__star

Побачивши таке застілля, не всі шанувальники співачки зраділи, багато хто розкритикував виконавицю та її колег. Деякі коментатори обурилися через відсутність протиепідемічних заходів на вечірці.

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  • "Бабуся палить"
  • "Клоуни, шантропи"
  • "Співав як у караоке і бабка схаменулась"
  • "І все без масок...і масовий захід не узгоджений"
Скріншот – instagram.com/koroleva__star

Раніше також повідомлялося, що Наташі Корольовій на п'ять років заборонили відвідувати Литву . Це сталося тому, що артистка їздила до окупованого Криму, хоча сама Корольова це заперечує.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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