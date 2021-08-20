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Наташа Королева смутила Сеть неподобающим поведением на гастролях (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
20 августа, 12:48
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Поездка Наташи Королевой в Калининград не обошлась без приключений. Ради эффектных снимков певица забралась на постамент скульптуры. Это не осталось без внимания
Наташа Королева забралась на постамент скульптуры в Калининграде
Наташа Королева забралась на постамент скульптуры в Калининграде / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташу Королеву часто критикуют в Сети. Но на этот раз певице досталось не за очередной наряд, а раскритиковали ее за поступок в Калининграде.

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В Сети появилось видео, на котором Наташа Королева забирается при помощи молодых людей на постамент скульптуры "Борющиеся зубры".

Власти Калининграда осудили артистку. Об этом пишет "Интерфакс".

Возможно, организаторы турне певицы несколько перестарались в своем усердии ей угодить, удивить и посоветовали такое селфи с зубрами. Но и в этом случае воспитание, внутренняя культура и признанные рамки поведения должны были остановить поп-звезду, – сказал пресс-секретарь Дмитрий Лысков.

А руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов назвал поступок певицы актом вандализма и неуважения к культуре.

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Хоть Наташа Королева и не опубликовала сделанные фото у себя в соцсетях, но в комментариях под одним из постов подписчики все равно не смогли не прокомментировать ситуацию.

  • "Конечно не красиво лезть на памятник, а где же культура"
  • "Как на памятник могла залезть. Кошмар!"

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Достается от пользователей соцсетей и близким певицы. В Сети часто критикуют и публикации мамы Наташи Королевой Людмилы Порывай. Некоторым кажется, что она ведет себя вызывающе – кому-то не нравятся танцы мамы артистки, кому-то – образы для фотосессий. Например, недавно Людмиле Порывай посоветовали вести себя скромнее.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта... У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше.

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